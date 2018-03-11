«Я реализую то, чего у меня не было в детстве, — полную свободу»: интервью с Мариной Россинской

На этот раз основатель Образовательного форума World Schools Show Александр Гизи встретился с Мариной Россинской — управляющим директором портала Rambler.ru и мамой двоих детей. Марина рассказала о том, как выбирала институт, как собственный опыт повлиял на отношение к выбору профессии своих детей, а также о том, какие качества считает главными для своих дочерей и почему.

Марина, я знаю, вы натура творческая, писали стихи?

Я училась в литературном институте им. Горького. Да, писала стихи. Но точно так же, как 90% выпускников музыкального училища никогда больше не берут в руки инструмент, я больше не пишу. Не пишу, потому что поэт должен быть голодным и страдать. Моя творческая натура реализуется иначе, в программировании например.

Творческая составляющая помогла проявлять себя, двигаться по карьерной лестнице?

На успех повлияло множество факторов: креативность, интуиция, эмпатия, которая позволяет, общаясь с людьми, говорить им то, что они хотят услышать, и развиваться дальше.

Я, как управленец, поддерживаю людей, направляю их в те русла, где им хочется проявить себя.

Вы осознанно поступали в институт?

Относительно. Мой папа за меня знал, что я хочу быть экономистом-международником: в 10-м классе я заняла первое место на олимпиаде по экономике и получила право бесплатно учиться в профильном институте. Проучившись два года, поняла, что мне это не нужно, и отстояла свои взгляды.

Затем работала в IT-секторе правительства Москвы и училась в Литературном институте. Оказалось, совместимые вещи. Необходимость творить в институте помогала проявлять себя на работе. Но в мэрии я скорее училась бюрократии. К тому же папа у меня очень хорошо писал официальные письма и передал умение «по наследству».

Как результат мне легко общаться и с программистами, и с представителями власти.

Несмотря на разницу в отношении к образованию тогда и сейчас, родители всегда принимают участие в выборе школы для своих детей. Расскажите, а как вам родители выбирали школу?

Родители хотели вырастить из меня гения. Абсолютно все родители пытаются реализовать в детях то, что не смогли сами. Сначала была обычная школа, потом английская гимназия, потом гимназия при экономической академии. В ней я продержалась год, после чего взмолилась и в 10-11-х классах снова училась в обычной общеобразовательной школе.

Все классы были плацдармом для выживания, светлых воспоминаний нет.

В гимназиях учились дети богатых родителей, отличных от моей семьи, вот почему мне было достаточно тяжело.

«Плацдарм для выживания» повлиял на выбор школы для ваших детей?

Конечно. Если ребенок идет в школу со знакомыми ему из детского сада детьми, у него нет переходного периода, нет стресса. Поэтому, выбирая, я спрашивала, нравится ли детям. Довольно часто мы со старшей дочерью обсуждаем (младшая еще ходит в детский сад), почему того или иного ребенка из их школы родители перевели в другое место учебы. И моя дочь говорит: «Мама, ты только, пожалуйста, меня не переводи!»

Я не отношусь к тем родителям, которым нужен high level.

Есть школы с высокими требованиями, высоким вступительным баллом. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок учился в такой школе.

Получается, вы продолжаете искать у своих детей подтверждение своего выбора?

Такая дискуссия необходима. Ни одно дополнительное занятие я детям не навязываю. Старшая дочь, например, занимается брейк-дансом, игре на барабанах и программированием, потому что она этого хочет, и не мое право давить. Младшая ходит на танцы, а теперь решила еще и петь.

История про характер. Старшая дочь в семь лет захотела проколоть уши. Я записала ее в салон, там она испугалась, и я предложила прийти через год. Но она попросила дать ей возможность поплакать, а затем все-таки довела до конца свое решение.

Мне хочется вырастить людей, способных мыслить критически, что ценно и в юношестве, и во взрослой жизни.

Людей, не останавливающихся на кризисе 25, затем 35 лет, а двигающихся дальше, потому что в них заложено желание развиваться.

А если в старших классах дочь попросится в селективную школу?

Не буду против школы с высокими требованиями. Приложу все усилия, чтобы выступать как друг и советчик, но не как давящее звено. Например, в Дилижан многие дети поступают вопреки желанию родителей, но в 14-16 лет человек сам уже в состоянии выбирать.

Будете помогать своим детям в выборе профессии?

Я уже их спрашиваю, кем они хотят стать. Старшая хотела стать мальчиком, потом архитектором. Младшая — балериной.

Когда мы обсуждали тему, я навязывала свое мнение, что не хотела бы видеть их в нижнем звене обслуживания, потому что это не даст финансовой свободы.

Мы дискутировали, например, что если заниматься геймингом, то можно быть не программистом, а руководителем компании. Тут я манипулировала сознанием детей, что лучше быть богаче, успешнее, потому что это открывает больше возможностей. Но также давала понять, что всегда их поддержу, даже если они захотят стать мальчиком.

Обратная сторона — я реализую то, чего у меня не было в детстве, — полную свободу. Не задумываюсь, кем бы я хотела их увидеть.

Вы следите за успеваемостью своих детей, проверяете домашние задания?

Мои дети — лидеры и в школе, и в саду, о чем я знаю от других родителей и педагогов. Получаю раз в триместр отчет о каждом ребенке. Оценок там нет, но я вижу, что все хорошо.

С другой стороны, конечно, бывали стрессовые ситуации.

Дочь как-то отказалась ходить на ментальную математику, сказав, что ненавидит предмет. Пришлось прокручивать события назад. Оказалось, предмет отличный, просто она болела и многое пропустила.

Она перфекционист, ей хочется быть лучшей, потому и был стресс. Когда необходимо, я принимаю участие. Абстрагируюсь, когда участия не требуется.

Откуда вы узнаете, что происходит в школе, в детском саду?

Я активный участник школьной и детсадовской жизни. Минимум раз в неделю бываю и там и там. Вовлеченность родителей приветствуется. Мы вместе занимаемся гимнастикой, показываем всякие красивые опыты, поем песни.

В этом году родительских собраний у нас не было, пока нет необходимости. Благодаря интернету информирование отлично развито. Регулярно проводится день открытых дверей — каждый из родителей может прийти и поговорить с тем из педагогов, с кем считает нужным.

Что бы вы могли порекомендовать другим родителям по выбору школы?

Поговорить с родителями детей, которые туда ходят, понять, что происходит внутри. Нашла бы педагогов в социальных сетях, узнала бы, чем они живут в свободное время. Прочувствовала бы атмосферу. Рекомендовала бы отвести заранее детей в школу, чтобы они там немного освоились.

Чтобы подробнее узнать, как выбрать лучшую школу для своего ребенка, можно также прийти на выставку частных школ World Schools Show, которая пройдет 18 марта 2018 года в отеле «Марриотт Гранд» (Тверская, 26). Приходите с детьми — вход свободный!