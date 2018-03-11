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Видео дня: эти малыши заразят вас желанием заняться йогой
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Видео дня: эти малыши заразят вас желанием заняться йогой 

Letidor.ru 11 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Малыши всегда стараются походить на взрослых, ведь родители для них — главный пример для подражания.
Это относится и к тому, какие у родителей увлечения, хобби, чем им нравится заниматься и к чему они с радостью приучают своих малышей почти с рождения.
Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите малышей, которые занимаются йогой. Занимаются — это, конечно, громко сказано, они ведь только начинают осваивать азы.
Но не все малыши в видеоролике такие старательные и учат асаны, есть такие, кто просто мешает своим мамам и папам заниматься йогой.
Кто-то это делает ненамеренно, просто из любопытства, а кому-то явно не нравится, что на него не обращают внимания, и они начинают капризничать, закрывать собой камеру, отвлекать родителей.
В современном мире все больше и больше людей увлекается йогой, особенно широкое распространение эти духовные и физические практики распространены на Западе. Там почти каждый молодой человек хоть раз пробовал занятия йогой, поэтому такое стремление к занятием у детей не кажется необычным, это такое же обычное занятие, как гимнастика, например.
Поэтому крох с самого детства учат заниматься йогой. У кого-то это получается хорошо, у кого-то похуже, но в любом случае наблюдать за малышами очень мило, а иногда и весело.
Смотрите видео про самых продвинутых в духовных практиках малышей!
Фото: Shutterstock.com
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