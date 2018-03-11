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Стефания Маликова не знала, что ее родители ждут второго ребенка
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Стефания Маликова не знала, что ее родители ждут второго ребенка 

Letidor.ru 11 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Около полутора месяцев назад певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов снова стал папой: у звезды родился долгожданный сын. Малыш появился на свет благодаря услугам суррогатной матери, а его старшая сестра — 18-летняя Стефания — до последнего момента не знала, что ее родители ждут второго ребенка.
Радостную новость ей сообщили за пять дней до появления малыша на свет. Об этом девушка рассказала в эфире телевизионного шоу «Привет, Андрей!».
Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива.
«А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», — призналась Стеша Маликова.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) Мар 6, 2018 в 8:31 PST  Отметим, совсем недавно Дмитрий Маликов признался, что уже полтора месяца не может выбрать имя для сына.
Напомним, Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Пара растит 17-летнюю дочь Стефанию и новорожденного сына.
Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 31, 2018 в 12:38 PST  Фото: Instagram
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