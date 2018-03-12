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«Подхалимаж»: в Сети возмущены лестью Виктории Бони в адрес Лизы Галкиной
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«Подхалимаж»: в Сети возмущены лестью Виктории Бони в адрес Лизы Галкиной 

Eva.ru 12 марта 2018
Фото: Eva.ru
Максим Галкин опубликовал видео, продемонстрировав очередной талант дочки Лизы. Виктория Боня оставила под записью восхищенный комментарий, чем спровоцировала критику в свой адрес.
Известный шоумен, 41-летний Максим Галкин вместе с 68-летней супругой Аллой Пугачевой воспитывают двоих детей: 4-летних Лизу и Гарри. Наследники звездной семьи занимаются спортом, танцами и языками. Успехами своих детей их родители делятся с многочисленными поклонниками семьи в Инстаграме. Одна из последних публикаций Максима Галкина в главной роли с Лизой набрала более 1,6 миллиона просмотров и более 4,5 тысячи комментариев. На видео дочка Максима и Аллы занимается с педагогом французским языком. Это занятие немного утомительно для Лизы, поскольку временами она зевает. Однако понятно, что 4-летняя девочка может говорить, читать и писать на французском языке.
Этот факт и милое лицо Лизы не оставили равнодушными комментаторов, которые принялись нахваливать талантливую девочку. «Я в шоке! Она у вас гениальна!» «Фантастическая девочка» «Я восхищена! Понятно, что есть возможность у родителей. Но какие они молодцы, что вкладывают в детей, и девочка очень умненькая и одаренная»
Однако больше всего на себя обратил внимание комментарий бывшей участницы шоу «Дом-2» Виктории Бони. «Такой артистичности я не видела никогда в жизни ни у одного ребенка! Её нужно в Голливуд прям с детства! Все „Оскары“ будут её, я вам голову даю на отсечение», — эмоционально заявила Боня. Максим ответил светской львице сдержанным благожелательным смайлом, однако остальные комментаторы не удержались и упрекнули Викторию в подхалимстве и лести. «Боне лишь бы собрать побольше лайков и с помощью лести втереться в доверие к родителям»
«Красивый ребёнок богатых родителей, причём тут артистичность» «Боня вечно подлизывается к звёздам. Везде ее комменты последними читаются» «Вот подхалимка! Я прочитала комментарий и мне стыдно как-то стало, у всех искренние они, живые, а от её писанины подхалимаж прет, фу просто» «Зачем же так подхалимничать? Ты, Вика, всем так пишешь»
Кстати, Лиза делает успехи не только в изучении языков, но и в спорте. Недавно девочка выиграла медаль на соревнованиях по плаванию, о чем поспешила сообщить звездная мама — Алла Пугачева. Уроки французского #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Мар 10, 2018 в 6:44 PST
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