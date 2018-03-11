Нумеролог предсказала Эммануилу Виторгану долгую жизнь

Неожиданно для всех неделю назад 78-летний Эммануил Виторган стал третий раз отцом. Еще большее удивление общественности вызвал то факт, что 56-летняя супруга актера Ирина Млодик выносила и родила девочку сама. Малышку назвали красивым именем Этель. Нумеролог Клара Кузденбаева изучила даты рождения ребенка и ее отца и рассказала, что их ждет в будущем.

По словам прорицательницы, новорожденная девочка принесет в жизнь Виторгана удачу и продлит ее на многие годы. Как и все мужчины, ставшие отцами в почтенном возрасте, он будет очень трепетно относиться к дочери, баловать ее. Ребенок никогда и ни в чем не будет знать отказа.

«Этель родилась в День близости. Ее волевой характер и громаднейшая энергетика, а также огромная харизма и громкая фамилия позволят многого добиться в жизни», — рассказала нумеролог. — «Девочка будет расти очень эмоциональной, чем станет доставлять немало хлопот своим родителям. Впрочем, тут им придут на помощь няни».