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Папины детки: Эмин Агаларов поделился трогательным фото с детьми
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Папины детки: Эмин Агаларов поделился трогательным фото с детьми 

Журнал ОК! 11 марта 2018
Музыкант, выступающий под псевдонимом Emin, часто показывает поклонникам снимки из семейного архива. На этот раз он поделился с подписчиками в Instagram трогательным селфи с двумя сыновьями и дочкой. Певец не был многословным, а в подписи к фото обошелся простым смайликом сердца. На снимке Эмин делает селфи с детьми: сыновья заняли места по бокам, а в центре расположилась дочь Амина.
A post shared by eminofficial (@eminofficial) on  Mar 11, 2018 at 3:23am PDT  Подписчики рассыпались в комплиментах.
«Очень искренний, любящий папа! Пусть у всех деток будет так!», «Какие чистые, светлые, добрые, любящие лица и взгляды) Эмин, молодец)», «Фото супер! Так приятно смотреть когда Вы вместе с детьми!», «Эмин настоящий мужчина! так приятно смотреть, что в своём загруженном графике он находит время и проводит время с детьми!», — пишут поклонники Агаларова.
Отметим, что Эмин воспитывает двух сыновей — Али и Микаила, а также много времени проводит с приемной дочерью бывшей супруги Лейлы Алиевой. По словам певца, он считает Амину родной, а также пытается познать тяготы и радости воспитания девочки.
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