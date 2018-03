Папины детки: Эмин Агаларов поделился трогательным фото с детьми

Музыкант, выступающий под псевдонимом Emin, часто показывает поклонникам снимки из семейного архива. На этот раз он поделился с подписчиками в Instagram трогательным селфи с двумя сыновьями и дочкой. Певец не был многословным, а в подписи к фото обошелся простым смайликом сердца. На снимке Эмин делает селфи с детьми: сыновья заняли места по бокам, а в центре расположилась дочь Амина.

A post shared by eminofficial (@eminofficial) on Mar 11, 2018 at 3:23am PDT Подписчики рассыпались в комплиментах.

«Очень искренний, любящий папа! Пусть у всех деток будет так!», «Какие чистые, светлые, добрые, любящие лица и взгляды) Эмин, молодец)», «Фото супер! Так приятно смотреть когда Вы вместе с детьми!», «Эмин настоящий мужчина! так приятно смотреть, что в своём загруженном графике он находит время и проводит время с детьми!», — пишут поклонники Агаларова.