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У детей, похожих на отцов, более крепкое здоровье
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У детей, похожих на отцов, более крепкое здоровье 

Naked-Science.ru 11 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Роль отца в процессе воспитания ребенка часто обесценивается: считается, что он выполняет второстепенные функции и его главная задача заключается в обеспечении материального благополучия семьи. Американские психологи доказали обратное, сфокусировавшись на тех семьях, в которых детей растит одна мать.
Они изучили 715 семей и обнаружили интересную закономерность: папы, на которых были похожи их дети, проводили с ними в среднем на 2,5 дня в месяц больше, чем те, чьи отпрыски больше напоминали других родственников. И это сказывалось на здоровье малышей: первые реже испытывали приступы астмы, практически не осматривались врачами «скорой помощи», а их общее состояние в течение года улучшалось на 10%.
Специалисты предполагают, что это во многом объясняется теорией эволюции, согласно которой родители, имеющие более сильную генетическую связь со своим потомством, повышают его шансы на благополучное и здоровое будущее.
Что касается конкретно мужчин, то те из них, которые изначально не уверены в своем отцовстве, меняют свою точку зрения, если видят, что ребенок на них похож, и затем используют эту информацию, чтобы определить, сколько ресурсов, в том числе времени, они готовы инвестировать в его здоровье и благополучие. А те отцы, которым так и не удается найти внешних сходств с собой, уверены, что подобного рода «вложения» не выгодны и не стремятся жертвовать собой ради чада. Правда, этот эффект не распространяется на только тех детей, которые живут в полных семьях.
«Мы можем сделать вывод о том, что чем больше ребенок похож на отца, тем крепче будет его здоровье, так как частые визиты второго родителя дают больше возможностей для отслеживания всех потребностей младенца, — говорит один из авторов исследования, профессор Университета Бингемтона Соломон Полачек (Solomon Polachek). — А дополнительный день в месяц, который типичный «приходящий» отец посвящает своему чаду, является своего рода вкладом в его будущее здоровье».
По мнению Полачека и его коллег, их выводы проливают новый свет на роль отцовского участия в воспитании следующего поколения, особенно в хрупких и неполных семьях. Статья опубликована в журнале Science Direct.
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