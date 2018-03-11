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Увидел и влюбился
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Увидел и влюбился 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Если вашему счастливому браку более 50 лет, поделитесь с нами своей историей! Рассказы и фотографии присылайте на nedelya@vm. ru или по почте на адрес редакции.
Здравствуйте! Хотим рассказать о любимых родителях — Евгении Михайловиче и Тамаре Михайловне Ивановых. Оба они родились в Ленинграде, папа — в 1938 году, а мама — в 1940-м, и были совсем маленькие, когда начались война и блокада Ленинграда. Как и всем жителям города, их семьям пришлось пережить весь ужас блокадного времени: и голод, и холод, и бомбежки. Каким-то чудом они пережили ту невыносимо тяжелую зиму и в марте 1942 года по льду Ладожского озера переправились на Большую землю.
А дальше были жизнь в эвакуации и возвращение в родной город после окончания войны. Мои родители жили на соседних улицах, но в то время еще ничего не знали друг о друге. Учились, взрослели, папа поступил в Нахимовское училище, мечтал о море. И вот однажды к ним в училище на танцевальный вечер, как Золушка во дворец, пришла моя мама. Папа на танцы не ходил, предпочитал в увольнении проводить время со своими школьными друзьями. Но в тот день почему-то решил заглянуть в зал и, по его словам, просто обомлел, увидев красивую девушку в окружении нескольких курсантов. Как рассказывает папа, он не спал всю ночь, все думал о девушке, надеялся, что она еще раз придет к ним на танцы. Она пришла.
И папа уже ни на шаг не отходил от мамы. Теперь все его увольнения они проводили вместе. А после окончания училища была свадьба.
Потом папу направили служить на Балтийский флот, в городок Балтийск. У него, как он и мечтал, были дальние морские походы, а на берегу его всегда ждала жена с маленькой дочкой. Затем была Москва, Академия Советской армии, которую папа окончил с золотой медалью, родился еще один ребенок, сын. Родители всегда были душой любой компании, папа не расставался с гитарой, в нашем доме никогда не было скучно… Сейчас, несмотря на возраст, папа до сих пор водит машину, разбирается в компьютере. Мама, ветеран труда, только два года как ушла на пенсию, три десятилетия проработав в библиотеке одной из московских школ.
Два года назад родители отметили изумрудную свадьбу, у них трое внуков, подрастают два правнука.
В семье очень бережно сохраняется память о блокаде, о том, что пережили наши бабушки и дедушки, сумевшие вопреки всему спасти своих детей. Мама всегда принимала активное участие в жизни московской организации жителей блокадного Ленинграда, она награждена медалями «Ветеран блокадного движения» и «Патриот России».
Желаем дорогим родителям здорового долголетия!
Дочь Елена и сын Сергей
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