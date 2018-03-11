5 советов: как оформить комнату творческого ребёнка

Как создать детскую, которая поможет ребёнку развить творческие способности? О простых и эффективных интерьерных решениях рассказала команда школы креативных индустрий «Маяк».

Любовь Леонтьева, ludi architects

Любовь Леонтьева — основатель собственного бюро ludi architects, среди проектов которого есть рукотворный остров Новая Голландия, интерьеры общественных пространств (библиотек, медучреждений, офисов), концепции развития территорий и городской среды Москвы, Петербурга и других российских мегаполисов.

В 2009 году бюро ludi architects вошло в топ-15 перспективных молодых бюро России по версии издания «Проект Россия». В 2018 году Любовь была отмечена наградой премии петербургского глянцевого журнала «Собака.ru» — «Петербург будущего».

«Дизайн и проектирование — это сложный многоступенчатый процесс, комплекс знаний, образного и инновационное мышления. Можно сказать, что это системный подход, но простого вдохновения и внезапного озарения никто не отменял. Мой главный принцип — верить в то, что делаешь».

Место без правил

В комнате у ребёнка обязательно должно быть своё пространство, которое не подчиняется родительским идеям порядка. Важно создать игровое место, где ребёнок будет главным. Здесь он сможет самостоятельно расставлять любимые предметы, игрушки, плакаты и вообще заниматься чем угодно. Пусть тут царит творческий бардак: не заставляйте ребёнка постоянно делать уборку и тем более не наводите чистоту сами. Лучше заключите договор, например, вместе выберите «день порядка».

Минимализм для воображения

Нередко родители создают в комнате мир детства с пёстрыми цветами и героями мультиков. Но такое интерьерное буйство гасит фантазию и мешает ребёнку сосредоточиться. Креативность разовьют минимализм и яркие детали: пусть в комфортных белых, бежевых стенах будет несколько вдохновляющих объектов. Воображение разыгрывается там, где нужно что-то доделать, раскрасить, оживить. Хороший пример — дизайнер Миучча Прада, которая предпочитает чёрные наряды, но при этом создаёт яркие коллекции: так она ограждает себя от цвета, чтобы творить.

Японский трансформер

Согласно японскому принципу, пространство должно перестраиваться под конкретный проект. Например, в арт-студии «Маяка» есть борды — стенки на колёсиках, которые зонируют комнату и заодно могут служить временным выставочным стендом. Такой борд отделит часть комнаты, если ребёнок решит снимать для блога или откроет химическую лабораторию.

Характер и пространство

Комната ребёнка многое о нём рассказывает. Если он любит собирать друзей, стоит предусмотреть место для групповой деятельности: с пуфиками, грифельной доской, командными играми. А если малыш предпочитает проводить время с гаджетами, в этом нет ничего плохого, но важно, чтобы у него было пространство, где можно переключиться и взаимодействовать с реальным миром.

От потребителя — к создателю

Детская должна синхронизироваться с увлечениями ребёнка. Если он увлекается фотографией, дайте ему возможность повесить снимки на стене, если любит кинематограф — подарите большой экран. Конечно, всё зависит от возможностей, но важно, чтобы родители видели, чем ребёнок заинтересован и поддерживали его в начинаниях.

Чтобы помочь определиться с профессией, в школе «Маяк» мы переворачиваем сознание ребёнка от потребителя к создателю. Родители тоже могут предложить любителям компьютерных игр собрать собственную «бродилку», а юным художникам — показать фильмы ВВС о дизайне или архитектуре. Детская комната должна отражать интересы, знания и векторы развития, а ребёнок дальше сам определится, кем ему стать.

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