«Она и в детстве не улыбалась»: Виктория Бекхэм показала архивное фото

Певица и модель Виктория Бекхэм мило поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав архивные фотографии с родителями. На снимках звезда поп-группы Spice Girls совсем крохотная, но пользователи сети заметили, что и на них «перчинка» не улыбается.

Виктория Бекхэм трогательно поздравила свою маму с днем рождения: она поделилась с подписчиками фотографиями, на которых она, совсем крошечная, запечатлена вместе с родителями: «С днем рождения мама. Я люблю тебя», — подписала фото Виктория. Подписчики присоединились к поздравлениям и, конечно же, стали обсуждать сходства и различия певицы с родителями.

Многие отметили, что родители у Виктории милые и красивые, и решили, что она похожа больше на папу. Папа на фото серьезен, как и сама певица на многих фотографиях. Ведь ее имидж состоит в большей степени в том, что она никогда не улыбается. Так вот на детских фотографиях Виктория такая же — серьезная и даже нахмуренная: «Она и в детстве не улыбалась, похоже», «Такая же серьезная и нахмуренная, как сейчас», «Похоже, имидж она выбрала с рождения — не улыбаться», «Очень похожа на папу — такая же серьезная и неулыбчивая».

А вот с мамой Виктория, по мнению подписчиков, совсем не похожа. В отличие от папы и самой певицы, она улыбается на всех фотографиях. Также модель опубликовала совместное фото со своей сестрой Луизой, с которой ее связывает крепкая дружба. Подписчики отметили, что сестры очень похожи между собой и решили, что не улыбаться — это семейное.

Старший сын Виктории Бекхэм сделал татуировку в честь матери, что, заметьте, не очень часто встретишь у молодых людей такого возраста.