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Малышка Харпер Бекхэм становится все больше похожей на старшего брата Бруклина
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Малышка Харпер Бекхэм становится все больше похожей на старшего брата Бруклина 

WMJ.ru 11 марта 2018
Фото: WMJ.ru
В Велиобритании 11 марта отмечают День матери. Виктория Бехэм отметила праздник с мамой Жаклин, отцом Энтони, сестрой Луизой, братом Кристианом, супругом Дэвидом и детьми. Специально ради семейного торжества из США прилетел и Бруклин Бекхэм. В Instagram Бруклин опубиковал фото с мамой Викторией и честрой Харпер. — подписал он фото. Мы в очередной раз отметили нежное отношение Бруклина к маме и заметили, что подрастающая малышка Харпер все больше похожа на свеого старшего брата. На новом снимке ребята даже улыбаются одинаково!
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