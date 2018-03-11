Малышка Харпер Бекхэм становится все больше похожей на старшего брата Бруклина

В Велиобритании 11 марта отмечают День матери. Виктория Бехэм отметила праздник с мамой Жаклин, отцом Энтони, сестрой Луизой, братом Кристианом, супругом Дэвидом и детьми. Специально ради семейного торжества из США прилетел и Бруклин Бекхэм. В Instagram Бруклин опубиковал фото с мамой Викторией и честрой Харпер. — подписал он фото. Мы в очередной раз отметили нежное отношение Бруклина к маме и заметили, что подрастающая малышка Харпер все больше похожа на свеого старшего брата. На новом снимке ребята даже улыбаются одинаково!