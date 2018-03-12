Зрелое отцовство: папы-звезды за 50

СодержаниеЛучшее чудо на светеПапа с опытом дедушки Успеть стать другом

Зрелое отцовство в тренде. Звездные мужчины, не стесняясь «паспортного» возраста, радуются появлению детей и удивляют мир количеством отпрысков. Что по этому поводу говорят врачи и психологи и стоит ли следовать очередной звездной моде, разбираемся на MedAboutMe.

Лучшее чудо на свете

Звезды кино и шоубизнеса любят удивлять. Вы знаете, что Аль Пачино всерьез задумывался о вазэктомии (стерилизации), дабы не повадно было особам женского пола даже помыслить о том, чтобы «привязать» к себе подобным образом звездного красавца? Кстати, такой способ предотвращения нежелательной беременности лидирует в США. Задумываться-то он задумывался, но удивил всех несказанно, когда в 60 лет стал папашей близнецов, да к тому же со всей звездной энергией бился в суде за право общаться с детьми. Как оказалось, подарок судьбы в виде лучшего чуда на свете — рождения детей перевернул мировоззрение знаменитого папы. Звезда «Крестного отца» не единственный, кто испытал радость позднего отцовства.

Музыканты и шоумены, актеры и режиссеры, политики и художники, невзирая на солидный возраст, радуются появлению отпрысков и хвастаются их количеством.

Папа с опытом дедушки

А что же врачи? Они, конечно, предупреждают о возрастных изменениях мужской репродуктивной системы, но куда же против статистики? Она-то как раз приводит цифры реальные: у пап солидного возраста в десять раз чаще, чем у прочих, рождаются очень одаренные дети. Правда, врачи добавили свою «ложку дегтя» в эйфорию, назвав гениальность детей «ярким отличием, но, все же мутацией». Однако звездным папам это только на руку — ведь их гениальная «мутация» принесла славу и хорошее обеспечение детям. К тому же, опыт папы в возрасте дедушки позволяет предотвратить ошибки, свойственные молодым папашам.

В солидном возрасте от 60 и старше стали папами:

Рожать или не рожать? Многие женщины задают подобный вопрос, когда партнеру уже за 50. Советую рожать и не раздумывать, если вы уверены в своих чувствах и здоровье женщины позволяет выносить малыша. «Возрастные» папы гораздо более ответственно подходят к вопросу появления детей. К тому же, они уже прочно стоят на ногах и в состоянии обеспечить своей семье достойную жизнь в материальном плане. Возраст мужчины не должен смущать женщину, если она уверена в том, что папа готов к появлению ребенка. Главное для будущих родителей создать все условия, чтобы беременность протекала хорошо и будущая мамочка была окружена любовью и заботой. Почему не позволить желанной крошке появиться на свет? Подарите папе эту радость!

Успеть стать другом

Психологи не так категоричны, как врачи, но, тем не менее, уверяют, что отцовство — дело серьезное и к нему нужно готовиться. Как? Сознавать, что ты отвечаешь за материальное обеспечение семьи, серьезно относиться к воспитанию отпрысков. Возраст, конечно, не помеха, но и затягивать с рождением детей специалисты не советуют. Папа, все же, должен успеть стать другом детям, быть в состоянии играть с ними в подвижные игры и ребенок не должен стесняться отца.

«Молодые» папочки после 50:

Как показывает звездный опыт, стать родителями никогда не поздно. Главное — окружить ребенка любовью и заботой и тогда уже не так важно, сколько лет папе.

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