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«День аиста» учит семьи не возвращать усыновленных детей
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«День аиста» учит семьи не возвращать усыновленных детей 

Все новости Новосибирской области 12 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Непоседу Егора семья Мачерет усыновила, когда малышу было четыре месяца. Свою биологическую маму он, конечно, не помнит, но до сих пор плохо спит по ночам. Сегодня Алена и Дмитрий, едва сдерживая слезы, вспоминают, как трудно было первое время.
«Ребенок начинает активно реагировать, когда попадает в новые условия. Он плачет, мы месяц не могли уснуть. Егор спал 20 минут, укачивали его по два часа, потом еще 20 минут сна, постоянная тревожность», — рассказывают приемные родители Дмитрий и Алена Мачерет.
Психологи говорят: травма от предательства у таких детей никогда не проходит, откладывается в подсознании. Пусть даже мама бросила сразу после родов. И с каждым годом тревожность и страх могут создавать все больше трудностей, а иногда приводят к тому, что от малыша снова отказываются уже приемные родители. Помогают в таких ситуациях психологи общественной организации усыновителей «День аиста», проводят индивидуальные консультации и тренинги. Семьи выезжают на несколько дней в пансионат, где вместе с детьми проходят своего рода квест — каждое задание с психологическим подтекстом. К примеру, нужно найти с закрытыми глазами маму или папу.
«В процессе игры сразу видно, какие отношения складываются в семье. Нужно помочь, указать на какие-то моменты, где родителям и детям сложно между собой договариваться. Обращаем внимание, как сделать, чтобы ребенок лучше слышал, установить контакт. Всего за три-четыре дня и родители, и дети начинают чувствовать себя лучше, сближаться», — говорит психолог общественной организации «День аиста» Ольга Хегай.
Семья Плетневых тоже прошла тренинг.
«Через месяц я увидела, что ребенок успокоился, ушла тревожность. В нашей семье стало намного комфортней», — рассказывает участница тренинга Оксана Плетнева.
Такие тренинги — самое действенное средство во время кризиса отношений с приемными детьми, говорят психологи и помогают сохранить семью.
«Люди учатся главному — распознавать потребность, когда им нужна психологическая помощь. Знаю, что несколько семей после выездного тренинга пошли в другие проекты, возможно, почувствовали свои слабые стороны или те, которые нужно усилить», — рассказывает президент городской общественной организации усыновителей «День аиста» Евгения Соловьева.
Однако такие тренинги «Аисты» давно не проводили — не было денег. Теперь получили президентский грант, средств хватит на три выезда. Один уже прошел, следующие будут в марте и июне.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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