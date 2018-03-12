Как мыть мальчиков и девочек: 5 важных правил гигиены младенца

Здорово, когда мама опытна и, вырастив одного ребенка или племянника или пройдя курсы для будущих родителей, знает, как правильно ухаживать за младенцем. Но женщине, которая стала мамой впервые и никогда не имела опыта общения с малышом, приходится непросто.

«Летидор» обратился к Елене Юрьевне Скаредновой, врачу-неонатологу (Детский медицинский центр на Тульской, г. Севастополь), чтобы выяснить, как мыть ребенка, как часто менять подгузник, в каких случаях использовать присыпку, а когда необходимо смазывать кожу кремом с цинком.

Что нужно делать утром

Отдельное внимание молодым мамам следует уделять уходу за нежной кожей ребенка. Это несложно, если все делать правильно и своевременно. Утром малышам, так же как и взрослым, необходимо умываться.

Умывайте ребенка чистой теплой водой. Этого вполне достаточно для утренних процедур.

Что нужно делать в течение дня В течение дня уход за кожей заключается в своевременной смене подгузника и подмывании. Какими подгузниками пользоваться — марлевыми, по совету бабушек, или одноразовыми впитывающими, решают сами родители. Главное, чтобы ребенок находился в тепле и сухости. В течение суток коже необходимо давать время для отдыха.

Даже если производители подгузников обещают супердышащий материал, кожа должна отдыхать без них.

Особенно это касается мальчиков, у которых в мокром подгузнике может возникнуть «эффект компресса». Помимо того что такой эффект неполезен, он еще и вызывает неприятные ощущения у ребенка.

При смене подгузника, даже если он просто мокрый, малыша необходимо подмыть. Он будет чувствовать себя комфортнее, а кожа не будет раздражена от воздействия мочи.

В том случае если вы не можете подмыть ребенка (на прогулке, в поликлинике, в машине и т. д.), воспользуйтесь влажными салфетками, предназначенными для кожи новорожденных.

Мальчиков можно подмывать в произвольном направлении (как спереди назад, так и в обратном). Девочек подмывают (в том числе и салфетками) строго спереди назад, для того чтобы не занести частички кала в область вульвы.

Какая косметика подходит

Присыпку можно использовать при каждой смене подгузника, даже при чистой коже (!). Для чего?

Присыпка впитывает остатки влаги, которые не впитает подгузник.

Мама насыпает небольшое количество присыпки себе на чистые и сухие ладони, растирает, потом проводит по паховым складкам спереди назад. Не надо использовать большое количество — это основная ошибка родителей.

При использовании присыпки (масла, крема) ничего другого применять нельзя, так как образуются комочки, которые раздражают кожу малыша и доставляют ему дискомфорт, вызывают покраснение кожи.

Крем под подгузник используется в том случае, если на коже есть раздражение или покраснение.

Крем должен содержать оксид цинка, который обладает противовоспалительным и подсушивающим действием. Наносится такой крем тонким слоем, его не нужно втирать в кожу.

Мальчику при подмывании необходимо чуть приоткрывать головку полового члена и удалять аккуратно скапливающиеся выделения.

Как купать ребенка

Важный этап ухода за кожей ребенка — это вечернее купание. Купать малыша лучше в одно и то же время. Дети любят ритуал, поэтому важно приучить младенца к определенному режиму.

Девочкам при купании необходимо аккуратно смывать скапливающиеся выделения между половыми губками при помощи ватного диска. При этом не рекомендуется использовать мыло.

Вода для купания берется из-под крана, рекомендуемая температура — 36 °С.

Один раз в три дня нужно использовать жидкое мыло, пенку или пенку-шампунь. Важно начинать мыть с живота, дальше — ручки, ножки, спинку. Затем ребенка умывают и смывают выделения с паховой области.

Голову моют в последнюю очередь.

Затем чистой водой из кувшина ополаскивают (смывают пену или остатки моющего средства) ребенка. В остальные дни купать младенца можно просто в чистой воде.

Что делать после купания

После купания на еще чуть влажную кожу можно нанести увлажняющее масло или крем для новорожденных.

Масло начинают использовать после того, как малышу исполнится месяц, когда кожа станет более зрелой. Но вообще масло больше подходит для массажа, а не для ухода за кожей. Поэтому подберите подходящий для кожи младенца крем или молочко.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!