Полезное видео: 5 мифов об искусственном вскармливании

Тема искусственного и грудного вскармливания всегда вызывает большое количество споров, а все потому что молодые мамы часто верят мифам.

Мы уже рассказывали вам об ошибках, которые часто совершают родители при приготовлении молочной смеси. А сегодня мы поговорим не только о составе и способе приготовления смеси, но и вообще о мифах, с которыми сталкиваются родителей малышей на искусственном вскармливании.

Если эта тема вам близка, то советы из видео обязательно вам пригодятся.

В ролике поднимаются самые распространенные мифы, в которые многие родители склонны верить до сих пор. Проверьте и вы свои знания!

Например, можно ли давать на пробу несколько разных смесей крохе, чтобы он сам выбрал, какая ему понравится? Может быть, вы думаете, что у детей на искусственном вскармливании чаще бывают колики, чем у тех, кто на грудном? Или вы считаете, что тип вскармливания влияет на связь между матерью и ребенком?

Эти и другие мифы развенчаны в видеоролике, чтобы каждая мама знала, какие ошибки могут навредить малышу.

Смотрите видео, надеемся, оно будет для вас полезным!

Фото: Shutterstock.com