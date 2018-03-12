Полезное видео: 5 мифов об искусственном вскармливании 

Тема искусственного и грудного вскармливания всегда вызывает большое количество споров, а все потому что молодые мамы часто верят мифам.
Мы уже рассказывали вам об ошибках, которые часто совершают родители при приготовлении молочной смеси. А сегодня мы поговорим не только о составе и способе приготовления смеси, но и вообще о мифах, с которыми сталкиваются родителей малышей на искусственном вскармливании.
Если эта тема вам близка, то советы из видео обязательно вам пригодятся.
В ролике поднимаются самые распространенные мифы, в которые многие родители склонны верить до сих пор. Проверьте и вы свои знания!
Например, можно ли давать на пробу несколько разных смесей крохе, чтобы он сам выбрал, какая ему понравится? Может быть, вы думаете, что у детей на искусственном вскармливании чаще бывают колики, чем у тех, кто на грудном? Или вы считаете, что тип вскармливания влияет на связь между матерью и ребенком?
Эти и другие мифы развенчаны в видеоролике, чтобы каждая мама знала, какие ошибки могут навредить малышу.
Смотрите видео, надеемся, оно будет для вас полезным!
Фото: Shutterstock.com