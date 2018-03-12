5 удивительных фактов о работе детского мозга, которые вы не знали

Пухлые щечки и маленькие пальчики новорожденного способны очаровать кого угодно. Однако мало кто из взрослых задается вопросом, насколько умен их малыш.

А между тем нейрофизиологи уверены: когда младенец еще совсем крошка, в его голове уже происходят удивительные процессы, о которых родители даже не догадываются!

Вот пять удивительных фактов о работе мозга малыша, которые стоит знать каждому.

Мозг ребенка трудолюбивее вашего

Младенец появляется на свет с недоразвитым мозгом. В течение первых трех месяцев после рождения его мозг развивается стремительнее, чем когда-либо в жизни.

В первый год мозг малыша вырастает вдвое, а уже к трем годам составляет 80% от размера взрослого мозга.

В этот период дети способны усваивать информацию намного быстрее взрослых.

Питание для мозга дает грудное молоко

Все знают, что грудное вскармливание идеально для полноценного роста и развития малыша. Но не всем известно, что более 60% энергии, которую ребенок получает из материнского молока, идет на строительство клеток мозга.

Для сравнения: организм взрослого тратит на эти цели лишь четверть питательных веществ.

Мозг ребенка способен воспринимать языки еще до рождения

Изучение иностранного языка во взрослом возрасте — та еще задача! А знаете ли вы, что малыш начинает осваивать язык еще до своего рождения?

С седьмого месяца беременности и до пяти лет мозг ребенка пристально следит за всеми ритмами и интонациями вашей речи!

Так что не упускайте момент!

Кроме того, дети, с которыми с пеленок разговаривали на двух или более языках, в будущем развивают отличные способности к организации и разрешению конфликтов, что, в свою очередь, способствует построению более успешной карьеры руководителя.

Еще до года у малышей запускается процесс формирования долговременной памяти

Ваш малыш не отпускает вас ни на шаг и громким плачем реагирует на любые ваши попытки исчезнуть из его поля зрения? Такое поведение говорит о том, что у крохи начинается процесс формирования долговременной памяти.

По мнению исследователей, к 9-месячному возрасту у ребенка появляется ясное воспоминание о маме, которая всегда находится рядом с ним.

Отсутствие мамы рядом в данный момент рождает у крохи яркий эмоциональный отклик.

Мозг малыша не умеет справляться с несколькими эмоциями одновременно

Детские истерики могут вывести из равновесия даже самого терпеливого взрослого. Возможно, вам станет легче, когда вы узнаете, что такое поведение — это не что иное, как неспособность детского мозга справляться с несколькими эмоциями одновременно.

В возрасте двух лет начинает развиваться лобная доля головного мозга ребенка, отвечающая за контролирование эмоций и поведения.

До тех пор, пока лобная доля не сформируется окончательно, ребенку трудно совладать с переполняющими его чувствами, что и приводит к истерикам.

В среднем к семи годам ребенок учится справляться с негативными переживаниями без столь бурных эмоциональных всплесков.

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