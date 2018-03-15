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Участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала первое
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Участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала первое 

WDay.ru 15 марта 2018
Фото: WDay.ru
Звезда стала мамой во второй раз.
Посмотреть на новорожденного одной из самых ярких участниц 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос хотели все ее подписчики Instagram. Звезда во второй раз стала мамой пару дней назад — в одной из клиник Санкт-Петербурга экстрасенс родила сына.
И вот наконец-то показала первую фотографию новорожденного. Правда, решила пока не показывать лицо и продемонстрировала подписчикам маленькую ножку.
«Счастье», — написала Виктория под фотографией.
Буквально за час фотография стала одной из самых популярных в Instagram звезды и собрала больше тысячи комментариев. К счастью, обошлось без негатива: восторженные подписчики восхищались маленьким чудом и поздравляли звезду, а также интересовались, успела ли дочка Виктории Варя познакомиться с братиком.
Публикация от Виктория Райдос (@viktoriaraidos)
Мар 15, 2018 в 5:32 PDT  «Поздравляю вас с рождением малыша! Здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам и близким!», «Истинное счастье», «Поздравляем, дочка и сын — это двойное счастье».
Сейчас Виктории 41 год, она живет в Санкт-Петербурге вместе с мужем Василием и детьми. Девушка завоевала популярность и любовь публики, став участницей 16-го сезона «Битвы экстрасенсов».
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