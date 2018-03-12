41-летняя победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз 

Победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос родила сына. Мальчик родился еще 7 марта, но стало известно об этом только сейчас. Роды прошли в одной из клиник Санкт-Петербурга. Мальчик родился здоровым, с весом 3870 грамм и ростом — 53 сантиметра. Для Виктории этот малыш стал вторым, вместе с супругом они уже воспитывают дочь Валю. — рассказала Виктория в интервью «Комсомольской правде». Поздравляем Викторию с рождением сына! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram