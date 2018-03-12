Ученые объяснили, почему новорожденные некрасивы

Ученые из Brock University выяснили, что люди воспринимают новорожденных как наименее, а шестимесячных младенцев — как наиболее симпатичных.

Известно, что человеческие дети и детеныши животных обладают рядом характерных черт, которые считаются «милыми» и вызывают у взрослого человека стремление заботиться и воспитывать — это, по мнению специалистов, обеспечивало детям возможность выживания. К таким чертам относятся большие глаза, пухлые щеки, широкая улыбка и плач.

В исследовании приняли участие 142 взрослых человека, которым исследователи показывали фотографии 18 младенцев: сразу после рождения, в возрасте 3 месяцев и в полугодовалом возрасте. Ученых интересовало, как участники проекта воспринимают детей.

Оказалось, что взрослые люди оценивают новорожденных малышей, как наименее привлекательных. Самые высокие оценки получили шестимесячные младенцы — их лица излучали максимум счастья, здоровья и интереса к миру. По оценкам исследователей, минимальный возраст появления «милых» черт — это 3 месяца.

Это не совпадает с традиционным представлением о новорожденных, как о самых милых малышах. При этом ученые обращают внимание на то, что шестимесячные дети лучше переносят болезни, чем новорожденные младенцы, а также тем, что большинство отказов от детей и детоубийств происходят в первые несколько недель жизни ребенка.

Согласно полученным данным, ученые говорят о задержке восприятия привлекательности — эволюционном приобретении человека, появившемся в те времена, когда ресурсов было мало, и многие дети не выживали. Со времен охотников-собирателей древности люди не могли выкармливать грудью одновременно двух детей, нередко приходилось делать выбор, кому отдавать ресурсы. И задержка восприятия привлекательности облегчала выбор в сторону более подрощенного и более сильного ребенка.