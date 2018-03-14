Битцевский лес приглашает на «Поэтическую поляну»

15 марта в 15.30 в «Битцевском парке» пройдет занятие для детей взрослых «Поэтическая поляна» (4 +). Об этом сообщается на сайте Мосприроды.

Будет очень весело и интересно. Экскурсовод расскажет про обитателей Битцевского парка и прочитает стихи о животных и птицах.

А в этот же день вечером в 19.30 состоится вечерняя экскурсия «Звуки ночного леса» (7 +).

Все экскурсии и занятия в экоцентре «Битцевский лес» бесплатные и проводятся почти каждый день. Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3.