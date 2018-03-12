В Британии убрали слово «мама» с открыток к Дню матери

В сети британских супермаркетов стали продавать открытки к Дню матери, в которых слово «мама» заменили на «ты», сообщает Daily Mirror.

Поздравление выглядит следующим образом: «Happy You Day» — «Поздравляю с твоим днем». По словам производителя, открытки можно подарить кому угодно, даже трансгендерным мамам.

Другая сеть супермаркетов выступила с инициативой выпустить открытки для однополых пар с такими надписями, как «Две мамы лучше, чем одна» и «Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама».

Также в некоторых школах Великобритании были изменены названия школьных мероприятий, в результате чего появился День особого человека.

Ранее сообщалось, что трансгендерная женщина впервые выкормила ребенка грудью.