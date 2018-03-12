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В Британии убрали слово «мама» с открыток к Дню матери
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В Британии убрали слово «мама» с открыток к Дню матери 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Главный региональный
В сети британских супермаркетов стали продавать открытки к Дню матери, в которых слово «мама» заменили на «ты», сообщает Daily Mirror.
Поздравление выглядит следующим образом: «Happy You Day» — «Поздравляю с твоим днем». По словам производителя, открытки можно подарить кому угодно, даже трансгендерным мамам.
Другая сеть супермаркетов выступила с инициативой выпустить открытки для однополых пар с такими надписями, как «Две мамы лучше, чем одна» и «Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама».
Также в некоторых школах Великобритании были изменены названия школьных мероприятий, в результате чего появился День особого человека.
Ранее сообщалось, что трансгендерная женщина впервые выкормила ребенка грудью.
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