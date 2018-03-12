Виктория Бекхэм похвасталась трогательным подарком от дочери

Виктория и Дэвид Бекхэм — образцово-показательные родители. Несмотря на собственный бизнес и загруженные съемочные дни, им удается уделять должное внимание своим детям. Звездные родители, как правило, по очереди остаются с сыновьями и дочкой, но «День матери» отметили все вместе. В своем Instagram бывшая участница группы Spice Girls опубликовала целый рад фотографий.

Но больше всего поклонников привлек снимок, на котором был запечатлен подарок от малышки Харпер. Девочка сделала для своей мамы открытку, в которой написала, за что любит ее.

Ты самая лучшая мама, потому что ты веселая. Мне нравится смотреть с тобой фильмы в конце недели.

В этот международный праздник Виктория и Дэвид также публиковали фотографии со своими мамами, а футболист и вовсе поделился снимком, на котором он запечатлен совсем маленьким.

Напомним, что в прошлом месяце Дэвид Бекхэм отдохнул с детьми на горнолыжном курорте в Канаде. Папарацци сфотографировали звездную семью, когда та покоряла снежные вершины. Малышка Харпер в ярком костюме стала настоящей звездой. Девочка держалась на лыжах весьма уверенно.