Рыбий жир и пробиотики полезно принимать беременным

Прием рыбьего жира во время беременности уменьшает риск некоторых аллергий у будущего ребенка почти на треть, показало исследование британских ученых.

По заказу британского правительства сотрудники Имперского колледжа Лондона изучили более чем 400 исследований, охвативших около 1,5 миллионов матерей и их детей. Это стало одним из самых крупных в мире работ, касающихся питания будущей матери и аллергии ребенка. Результаты показали, что прием рыбьего жира ежедневно после 20-й недели беременности, а также в течение первых 3−4 месяцев грудного вскармливания почти на 30% снижает вероятность развития аллергии на куриные яйца у ребенка.

Также выяснилось, что у детей, чьи мамы принимали пробиотики между 36 и 38 неделями беременности, был на 22% ниже риск экземы (атопического дерматита).

А вот распространенное представление о том, что беременным нужно избегать «аллергенных» продуктов, напротив, не подтвердилось: ученые не нашли никакой связи между орехами, молочными продуктами и яйцами в рационе мам и аллергией у детей.

Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизм влияния рыбьего жира и пробиотиков на возможные аллергии.

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