Филипп Киркоров подарил детям Диснейленд в загородном доме

@fkirkorovФилипп Киркоров подарил детям Диснейленд в загородном домеФилипп Киркоров (50) ничего не жалеет для своих наследников: сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. О том, что он хочет построить для детей маленькую копию Диснейленда, певец говорил еще год назад. За амбициозный проект взялся друг семьи, супруг актрисы Екатерины Волковой , архитектор и танцор Андрей Карпов . И вот готовый результат трудов певец продемонстрировал в программе Первого канал «Идеальный ремонт», который и взял на себя все расходы. Теперь в загородном доме Киркорова есть домашний театр и кинотеатр, огромная игровая комната — мини-копия Диснейленда, балетный станок и не только. Счастливый хозяин не скрывает эмоций:

Мой дом украсили и сделали, создали, работали почти целый год, с любовью и профессионализмом!

У меня просто нет слов! Бассейн с перегородкой, книжные шкафы, массажные кресла! Роскошные светильники, бра, самарские ковры с моим логотипом, диваны именные, Соляная комната для здоровья детей, библиотека, персональная детская кухня для их фантазий, подвесные кресла!

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 10, 2018 в 2:06 PST Мнение подписчиков относительно увиденного в программе разделились. В комментариях настоящие баталии! Если одни оценили масштаб ремонта по достоинству, то другие считают, что Филипп Киркоров вполне мог бы оплатить подобные работы самостоятельно, а не за счет программы.

«Лучше б бабушке какой халупу ее отремонтировали, а не Киркорову!», «А детям действительно нужен Диснейленд в доме, это вот необходимость?», «Филипп, зачем так баловать детей?!».

К слову, Филипп Бедросович не раз рассказывал о том, что Алла-Виктория и Мартин заняты буквально целыми днями: они занимаются теннисом, каратэ, музыкой, танцами, учат английский язык. По словам звездного папы, его дети такой роскошный подарок заслужили.

Тем временем Светлана Лобода официально подтвердила беременность и показала живот.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 8, 2018 в 4:20 PST