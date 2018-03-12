Ляйсан Утяшева показала архивный фотоснимок с мамой

32-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками архивной фотографией с мамой. Зульфия Утяшева ушла из жизни 6 лет назад, и в годовщину смерти матери известная спортсменка показала редкий снимок.

6 лет…

коротко подписала кадр Ляйсан.

Пользователи социальных сетей отметили, что Ляйсан Утяшева невероятно похожа на маму: «Какая красивая у вас мама, Ляйсан! Вы очень похожи на маму! Светлая память ей!», «Очень похожи», «Светлая память… Вы очень похожи на свою мамочку», «Светлая память… У тебя мама очень красивая… Ты очень похожа на нее», «Ляйсан копия своей мамы. Очень красивая фотография. Жаль, что те, кого мы любим, не могут быть с нами вечно», — комментирую подписчики гимнастки.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Мар 11, 2018 в 12:32 PST Напомним, Ляйсан Утяшева сама — дважды мама. Спортсменка замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София.

К слову, своих малышей Павел Воля и Ляйсан Утяшева публике предпочитают не показывать. Недавно гимнастка рассказала, когда же все-таки откроет общественности лица детей: «Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать ребенка раньше, чем он сам этого захотел?» — пояснила звездная мама.

Фото: Instagam @liasanutiasheva

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