Часы с лебедями получила семья из Кстово за верность

Часы с лебедями получила семья из Кстово за верностьЗональный этап конкурса «Нижегородская семья — 2018» состоялся в Нижнем Новгороде в Доме ученых. Наши земляки — семья Марковых, приняли участие в конкурсе и завоевали специальный приз от ЗАГСа. — Мы стараемся быть активными, — рассказывает мама Ирина, — участвуем в «Лыжне России», катаемся на велосипедах и коньках. Думаю, мы довольно заметная семья, потому нас и пригласили на этот конкурс.

У Марковых трое сыновей: старшему Егору 12 лет, среднему Арсению — 7, а младшему Артему — 4 года. Все они занимаются различными видами спорта и творчеством. Родители — нефтяник Александр и психолог Ирина — тоже люди творческие, только мама сетует, что времени на увлечения остается мало. — Мы много времени тратим на развитие детей, совместный спорт и общий досуг. Могу сказать, что наша семья — детоцентристская: все лучшее — детям, взрослые — потом.

Дети такому подходу только рады, для них совместные выступления — это настоящий праздник.

Конкурс состоял из 2 этапов: представление семьи в общем холле, где участники подготовили стенды о себе, и выступления на сцене. Марковы представили себя с лучшей стороны, показав поделки всех троих мальчиков. Старший собственноручно вырезал шахматы из дерева, младшие изготовили футбольный мяч из конфет и другие работы на спортивную тему. На сцене Марковы исполняли частушки собственного сочинения в русских народных костюмах. Можно сказать, на конкурс семью собирали всем городом. Вместе с Марковыми частушки исполняла Наталья Витушкина, сотрудник приюта «Алый Парус», а на баяне им аккомпанировал известный в Кстово исполнитель Виктор Коваленко , он же сочинил стихи про семью для презентации. Русский сарафан предоставил ЦНК «Берегиня», а мужские рубашки с вышивкой дали детские садики. Тексты частушек были добрыми и патриотичными, Марковы написали о своей семье, своей большой и малой Родине. На земле Нижегородской

Да на волжском берегу

Вырос славный город Кстово

Не во сне, а наяву.

В этом городе красивом

Родилась одна семья,

И скажу вам по секрету,

Что семья та да моя… — Я думаю, наша семья не выиграла, возможно, потому, что нам не хватило опыта, — поделилась Ирина, — но мы и не планировали побеждать, хотели просто поучаствовать. Да и выступали мы последними, что тоже непросто. Дети даже не почувствовали какого-то проигрыша, им подарили мягкие игрушки, большой торт, нам всем — постельное белье. А от Нижегородского ЗАГСа нам дали специальный приз — часы с лебедями, символ верности. Сейчас Марковым надолго расслабляться нельзя, ведь уже в марте Егору предстоят два музыкальных конкурса, а семья его, разумеется, в них поддержит. Автор: Лидия Сенюткина Источник: «Земля Кстовская»