Связь поколений: Кайли Дженнер опубликовала фото дочери с прабабушкой 

Кайли Дженнер превратилась в настоящую «инста-маму». Теперь в микроблоге звезды реалити-шоу не только ее бесконечные селфи, но фотографии ее дочери Сторми. Пару часов назад звездная мама опубликовала снимки, на которых малышка запечатлена вместе со своей прабабушкой.
Что может быть лучше? — подписала снимок Кайли.
Сторми с прабабушкой
На одном кадре мама Крис Дженнер держит правнучку на руках, а на другом –Сторми крепко сжимает палец женщины в крохотном кулачке.
Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь в феврале. Отцом ребенка стал ее бойфренд Трэвис Скотт, с котором она начала встречаться в апреле 2017. По словам инсайдера, Кайли и Трэвис живут отдельно друг от друга и не планируют жениться. Ухаживать за младенцем новоиспеченной маме помогает няня. Свою дочку Кайли не стала скрывать от общественности и уже спустя месяц показала ее лицо.