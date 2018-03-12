Связь поколений: Кайли Дженнер опубликовала фото дочери с прабабушкой

Кайли Дженнер превратилась в настоящую «инста-маму». Теперь в микроблоге звезды реалити-шоу не только ее бесконечные селфи, но фотографии ее дочери Сторми. Пару часов назад звездная мама опубликовала снимки, на которых малышка запечатлена вместе со своей прабабушкой.

Что может быть лучше? — подписала снимок Кайли.

Сторми с прабабушкой

На одном кадре мама Крис Дженнер держит правнучку на руках, а на другом –Сторми крепко сжимает палец женщины в крохотном кулачке.