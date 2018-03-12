Ещё
Связь поколений: Кайли Дженнер опубликовала фото дочери с прабабушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Связь поколений: Кайли Дженнер опубликовала фото дочери с прабабушкой 

Журнал ОК! 12 марта 2018
Кайли Дженнер превратилась в настоящую «инста-маму». Теперь в микроблоге звезды реалити-шоу не только ее бесконечные селфи, но фотографии ее дочери Сторми. Пару часов назад звездная мама опубликовала снимки, на которых малышка запечатлена вместе со своей прабабушкой.
Что может быть лучше? — подписала снимок Кайли.
Сторми с прабабушкой
На одном кадре мама Крис Дженнер держит правнучку на руках, а на другом –Сторми крепко сжимает палец женщины в крохотном кулачке.
Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь в феврале. Отцом ребенка стал ее бойфренд Трэвис Скотт, с котором она начала встречаться в апреле 2017. По словам инсайдера, Кайли и Трэвис живут отдельно друг от друга и не планируют жениться. Ухаживать за младенцем новоиспеченной маме помогает няня. Свою дочку Кайли не стала скрывать от общественности и уже спустя месяц показала ее лицо.
Журнал ОК!: последние новости
Золотой ребенок: Тимати подарил дочери сундук для игрушек от люксового бренда Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми Папины детки: Эмин Агаларов поделился трогательным фото с детьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение