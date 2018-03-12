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Заботливая мама: Мила Кунис ни на шаг не отходила от сына во время прогулки
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Заботливая мама: Мила Кунис ни на шаг не отходила от сына во время прогулки 

Журнал ОК! 12 марта 2018
Мила Кунис и Эштон Катчер разделяют поровну родительские обязанности. В то время, как актер занят съемками, с детьми сидит его супруга. Эштон, в свою очередь, тоже подменяет жену, когда ей нужно отлучиться по делам. Вчера сидеть с сыном настала очередь Милы. Актриса вместе с маленьким Дмитирием отправилась в парк, где их и подкараулили папарацци. Поклонники отмтеили, что Димитрий все больше становится похож на своего отца Эштона.
Актриса выбрала для прогулки джинсы, белую футболку и серое пальто. От косметики и укладки она и вовсе отказалась. Сына Мила тоже одела по последней моде: в брюки цвета бургунди, белый свитшот и кеды.
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Мила Кунис с сыном
Напомним, Мила Кунис начала встречаться с Эштоном Катчером в 2012 году. 4 июля 2015 года актеры официально узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Уайатт и сына Димитрия. В одном из интервью Эштон заявил, что сын и дочь не получат его трастовые фонды и не унаследуют деньги. Актер отметил, что если его дети «захотят основать свое дело и представят хороший бизнес-план», то он инвестирует в него деньги.
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