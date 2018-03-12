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В Ульяновске родилась первая тройня в 2018 году: два мальчика и девочка
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В Ульяновске родилась первая тройня в 2018 году: два мальчика и девочка 

АиФ — Ульяновск 12 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновском областном роддоме вечером 11 марта у супругов Нефедовых родилась первая в 2018 году тройня — два мальчика и девочка.
Главный врач областной больницы Павел Дегтярь поздравил Кристину Нефедову роженицу с прибавлением.
— Мама чувствует себя хорошо. Кесарево сечение прошло успешно: вес старшего ребенка 1,8 кг, среднего — 2,1 кг, девочка оказалась легче всех — 1750 граммов. Детки пока в отделении интенсивной терапии. Они родились на 33 неделе, потому необходимо принять дополнительные меры для сохранения их здоровья. Губернатор дал поручение вместе с соцзащитой оказать многодетной маме все меры поддержки, предусмотренные как на региональном, так и на федеральном уровне, — сообщил Павел Дегтярь.
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