В Ульяновске родилась первая тройня в 2018 году: два мальчика и девочка

В Ульяновском областном роддоме вечером 11 марта у супругов Нефедовых родилась первая в 2018 году тройня — два мальчика и девочка.

Главный врач областной больницы Павел Дегтярь поздравил Кристину Нефедову роженицу с прибавлением.

— Мама чувствует себя хорошо. Кесарево сечение прошло успешно: вес старшего ребенка 1,8 кг, среднего — 2,1 кг, девочка оказалась легче всех — 1750 граммов. Детки пока в отделении интенсивной терапии. Они родились на 33 неделе, потому необходимо принять дополнительные меры для сохранения их здоровья. Губернатор дал поручение вместе с соцзащитой оказать многодетной маме все меры поддержки, предусмотренные как на региональном, так и на федеральном уровне, — сообщил Павел Дегтярь.