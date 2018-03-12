78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга не собираются уходить в декрет

Некоторое время назад общественность потрясла замечательная новость: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями: на свет появилась их дочь Этель. А на днях стало известно, что звезды не планируют прерывать творческую деятельность ради ребенка: для девочки уже нашли няню.

«10 марта в ЦДХ, сыграв при аншлаге любимый музыкальный кино-спектакль «Король Треф — карта любви», мы посвятили его нашей доченьке Этель», — с гордостью написал Эммануил Виторган на личной страничке в социальной сети Facebook. Как уточнили СМИ, его супруга Ирина также присутствовала на спектакле (женщина является продюсером постановки).

Отметим, для Эммануила Виторгана новорожденная дочь стала уже третьим ребенком. От первого брака у актера есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана есть правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет. Официально звездная пара оформила отношения 15 лет назад.

К слову, супруга актера ранее уточнила, что родила малышку сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. А вот друзья Эммануила Виторгана предполагают, что его дочь родилась благодаря «современным методам».

Фото: Facebook @emvitorgan, Instagram @emmanuil_vitorgan

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