Родители девочки, увлеченной слаймами, записали пародию на песню Time after Time

Мода на слайм захватила почти всех современных детей от 6 до 12 лет, в какой бы стране они ни жили: клей ПВА, тетраборат натрия или гель для стирки, гуашь и блестки — и новая игрушка готова. Лизун, которого приятно мять в руках, погружая пальцы в склизкую субстанцию, радует тинейджеров и — увы — не радует их родителей.

Вся родительская боль нашла выход в песне, которую спели мама и папа девочки, увлеченной слаймами. Slime after slime — пародия на известную композицию Синди Лопер Time after Time. В песне поется о том, что знакомо всем родителям, чьи дети химичат мешают ПВА со всем, что попадется под руку:

Лежу в кровати, слушаю, как тикают часы, И думаю про КЛЕЙ. Почему им пахнут все миски в доме И мой Tupperware

Слайм на диване, слайм на ковре В моих волосах и просто везде. Слайм-снова-слайм

Текст несложный и понятен даже тем, кто не очень хорошо говорит по-английский. Если сомневаетесь, просто следите за выражением лица папы и мамы из этого видеоролика.

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