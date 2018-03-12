Дошкольники из Бибирева поздравили мам с 8 марта праздничными концертами

Во всех дошкольных группах школы «Глория» на минувшей неделе прошли концерты, посвященные Международному женскому дню. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Воспитанники каждой возрастной группы подготовили для своих любимых мам творческие подарки. Так, ребята группы «Звездочки» показали сказку «Гуси-лебеди», «Жемчужинки» порадовали мам сказкой «Царевна-лягушка», а дети из группы «Солнышки» удивили всех задорным концертом. На концерте были фокусы, частушки, песни, танцы, стихи и различные конкурсы, — рассказали в администрации школы.

Там добавили, что концертная программа прошла и в группах кратковременного пребывания. Здесь активными участниками стали сами мамы. (ип)