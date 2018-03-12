Дети, посещающие ТЦСО «Новогиреево, устроили праздник для мам и бабушек 

К празднику юные воспитанники Территориального центра социального обслуживания «Новогирееево» готовились заранее.
Состоялся творческий мастер-класс, на котором маленькие дизайнеры изготовили поздравительные открытки для своих любимых женщин — мам, бабушек и сестер. Репетировались концертные номера самых разных жанров: стихи и песни, танцы и игра на музыкальных инструментах. И вот состоялся праздник — открытки нашли своих хозяек и растрогали их до слез, яркие концертные номера заставили мам гордиться своими детьми, а множество теплых и добрых слов в адрес прекрасных дам создали праздничную и весеннюю атмосферу. Со словами поздравления к собравшимся гостям обратилась депутат муниципального округа Марина Дмитриева. Разумеется, никто не остался без подарка на этом празднике: мамы и бабушки получили цветы, а дети — мягкую игрушку и сладости. Прекрасным завершение праздничного вечера стало чаепитие со сладостями в семейной уютной обстановке.
Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево» на фейсбук.