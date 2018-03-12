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Молодую мать затравили из-за снимков окровавленного ребенка
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Молодую мать затравили из-за снимков окровавленного ребенка 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Жительница Австралии оскорбила пользователей сети фотографиями собственного годовалого ребенка, испачканного в поддельной крови. Об этом сообщает The Mirror.
Эми Герберт (Amy Gebert) захотела отпраздновать первый день рождения сына Феникса по-особенному: вместо разноцветных шариков и веселых костюмов мать решила использовать зомби-тематику. Женщина отвезла Феникса на природу, покрасила его волосы в красный цвет, подарила ему торт в виде человеческого мозга и фотографировала все происходящее. Ребенок обмазался едой и стал похож на ходячего мертвеца, поедающего чужую плоть.
Опубликованные в социальный сетях снимки вызвали крайне негативную реакцию у пользователей. «Это оскорбительно для всех женщин, которые потеряли своих детей», — заявили в комментариях. «Абсолютно отвратительно фотографировать ребенка в такой тематике», — отозвался другой подписчик. Герберт даже выгнали из группы для молодых родителей в Facebook.
Спустя некоторое время австралийка объяснила, почему выбрала такую спорную тему для праздника. По словам женщины, ее ребенок родился в 2015 году, однако его сердце не билось: мальчик стал дышать только спустя 13 минут после рождения. После этого женщина в шутку называет своего сына ребенком-зомби.
Фотографии были сделаны еще в 2016 году, однако Герберт опубликовала их только спустя два года.
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