Молодую мать затравили из-за снимков окровавленного ребенка

Жительница Австралии оскорбила пользователей сети фотографиями собственного годовалого ребенка, испачканного в поддельной крови. Об этом сообщает The Mirror.

Эми Герберт (Amy Gebert) захотела отпраздновать первый день рождения сына Феникса по-особенному: вместо разноцветных шариков и веселых костюмов мать решила использовать зомби-тематику. Женщина отвезла Феникса на природу, покрасила его волосы в красный цвет, подарила ему торт в виде человеческого мозга и фотографировала все происходящее. Ребенок обмазался едой и стал похож на ходячего мертвеца, поедающего чужую плоть.

Опубликованные в социальный сетях снимки вызвали крайне негативную реакцию у пользователей. «Это оскорбительно для всех женщин, которые потеряли своих детей», — заявили в комментариях. «Абсолютно отвратительно фотографировать ребенка в такой тематике», — отозвался другой подписчик. Герберт даже выгнали из группы для молодых родителей в Facebook.

Спустя некоторое время австралийка объяснила, почему выбрала такую спорную тему для праздника. По словам женщины, ее ребенок родился в 2015 году, однако его сердце не билось: мальчик стал дышать только спустя 13 минут после рождения. После этого женщина в шутку называет своего сына ребенком-зомби.

Фотографии были сделаны еще в 2016 году, однако Герберт опубликовала их только спустя два года.