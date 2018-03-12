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В Курске дедушка домогался своей девятилетней внучки
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В Курске дедушка домогался своей девятилетней внучки 

АиФ 12 марта 2018
Фото: АиФ
В Курске задержали 57-летнего мужчину, который подозревается в совершении «насильственных действий сексуального характера» в отношении собственной девятилетней внучки.
Об истории, случившейся 8 марта, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону. Сообщается, что семья с ребенком пришла к родителям, чтобы отметить праздник. Пока родители с бабушкой сидели на кухне, девочка сидела в комнате с дедом и смотрела телевизор. Когда отец ребенка зашел в комнату, он увидел дочь плачущей. О произошедшем родителям рассказала сама девочка, они вызвали полицию.
Подозреваемый в домогательствах к малолетней сейчас находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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