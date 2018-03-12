Татьяна Лютаева показала подарок от младшего сына Агнии Дитковските, которого сама актриса продолжает скрывать

В прошлом году Агния Дитковските Алексей Чадов официально развелись. Однако они продолжают общаться и скрывают развод от своего общего сына Федора, которому летом исполнится четыре года. Недавно экс-супруги даже воссоединились на съемках шоу «Союзники», которые проходили на Шри-Ланке. О своей личной жизни актриса предпочитает не говорить, но в марте прошлого года появились слухи о том, что она родила второго ребенка. Также недавно артистка опубликовала несколько кадров с мальчиком. Поклонники не сомневаются, что это младший наследник Агнии, которого она скрывает.

Новую волну слухов о втором ребенке Дитковските спровоцировала ее мама Татьяна Лютаева . Она опубликовала снимок с подарками, которые ей презентовали на 8 марта. Среди многочисленных букетов цветов были два подарка сделанные своими руками. Сын Агнии и Алексея вручил бабушке аппликацию цветка из цветной бумаги. А вот второй подарок — отпечаток ладошки, скорее всего был сделан вторым сыном Агнии. Однако Лютаева эту информацию уточнять не стала. «Всех девочек с праздником! Будьте счастливы и любимы!», — написала она.

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Поклонники все же уверены, что один из подарков был сделан младшим сыном Дитковските. Напомним, что сама актриса не подтвердила, но и не опровергла тот факт, что стала мамой во второй раз. Ранее сообщалось, что отцом мальчика может быть мужчины из Ташкента по имени Амир.