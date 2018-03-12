Дети в коконе. Челябинская семья делает необычные фотографии новорожденных

Дети как с открытки — в образе ангелочков, в корзинках, на качелях, в капусте. Фотографы Анастасия и Сергей Нагибины одни из первых в Челябинске стали делать снимки спящих детей. Мастера знают, как правильно замотать малышей, которым от роду 5-14 дней, в кокон или уложить так, чтобы были видны все складочки.

«АиФ-Челябинск» продолжает рассказывать про интересные семейные мастерские.

Зайчики, шарпеи

Анастасия в прошлом бухгалтер, Сергей — слесарь кип-автоматики. Увлечение фотографией в их жизни появилось после свадьбы, в 2007 году.

«Посмотрев наши свадебные фотографии, я поняла, что хочу фотографировать счастливых людей, — рассказывает Анастасия. — Купила фотоаппарат, начала изучать основы, а затем стала снимать свадьбы знакомых, друзей. На тот момент фотографами были в основном мужчины, девушек было немного. Муж пока не вникал в это дело. Однако вскоре я забеременела, и мне стало нелегко бегать с животиком по съёмкам».

«Я начал помогать Насте, выполняя ассистентские функции — принеси, подай, — подключается к рассказу Сергей. — Давление было на то, мол, я же беременная, мне тяжело носить рюкзак со всем оборудованием (смеётся). Затем, так получилось, она родила в пятницу, а в субботу я пошёл фотографировать свадьбу вместо жены. В итоге Настя ушла в декрет, а я ушёл головой в съёмки».

За одним декретом последовал другой, с рождением двух дочек появилось огромное желание снимать детей, а именно новорожденных. Свадьбы отошли на второй план.

«Пять лет назад это был загадочный вид съёмки, — продолжает рассказывать Анастасия Нагибина. — В России малюток снимали единицы, не говоря о Челябинске. Старшую дочку я не фотографировала, думала, что ребенку должно быть месяца четыре, хотя в четыре они уже не спят и глазеют во всю. Стала интересоваться обучением, поехала в Екатеринбург на мастер-класс. На тот момент мне казалось, что на фотосессии всё делают мамы, а фотограф просто снимает, но, как выяснилось, это было большим заблуждением. Зачастую родители боятся даже взять ребенка на руки, не говоря уже о том, чтобы положить его в какую-то позу. А у меня благодаря своим детям не было страха перед малышами, поэтому я с легкостью научилась складывать их и зайчиком и шарпеем (улыбается)».

В мешке с картошкой

Пара признаётся, что поначалу было проблематично найти маленьких моделей. Многие родители не понимали, зачем нужно фотографировать в таком возрасте.

«Хотя в Америке, в Европе практически каждая семья на третий день несет ребенка на фотосессию. Для них не провести съемки — также как для нас сыграть свадьбу без фотографа», — замечают Нагибины.

Первое время Анастасия и Сергей выезжали на дом, а затем решили открыть студию, в тестовом режиме арендовали офис. Поставили кварц, тепловентиляторы, закупили реквизит, продумали образы.

«Я предпочитаю минимализм, — говорит Настасья. — Люблю фотографировать деток голенькими в красивых шапочках. Мамы мальчиков и девочек очень любят образ ангелочка с крыльями за спиной, из реквизита предпочитают качельки и корзинки. Пока детки малюсенькие, их легко анатомически укладывать в разные позы. Сейчас очень популярен кокон, заграницей эта поза называется мешок с картошкой. Визуально кажется, что ребенок стоит столбиком, видна одна лишь голова. На самом же деле малыш лежит на животике и ему очень комфортно спать замотанным. Надо отметить, что в студии всем деткам уютно, поскольку во время съёмок у нас всегда темно, жарко и шумно, комнату заполянет «белый шум».

Пока Анастасия укачивает и укладывает малышей, Сергей в это время общается с родителями. Для них предусмотрена отдельная комната отдыха. Предпочтительно, чтобы на съёмку приехали все члены семьи.

«Мне нравится снимать малышей с родителями, люблю, когда ребенка берет папа — в больших руках видно какой малыш крохотный, — продолжает мастер. — Для меня большую ценность представляют именно семейные кадры, со старшими братиками и сестричками, с бабушками и дедушками. Кстати, бабушки зачастую чуть ли не вырывают у меня ребёнка со словами «Давайте, я покачаю» (улыбается)».

Фотосессия в подарок

Съёмки в стиле NewBorn, прямо скажем, не дешевые, тем не менее, услуга пользуется популярностью, как у челябинцев, так и у жителей области. В среднем за неделю удаётся отснять троих малышей. Раз в месяц фотографы проводят бесплатную фотосессию для одиноких мам и многодетных семей.

«Год назад мы запустили проект «Семейные ценности» и думали, что не будет отбоя от желающих. Но оказалось достаточно сложно найти такие семьи. Стали сотрудничать с волонтерами, которые оказывают нам содействие. Пользуясь случаем, приглашаем на съёмки многодетных или одиноких мам».

За три часа съёмочного процесса получается от 10 до 30 фотографий. По окончании родители увидят фотокнигу, где малыш будет представлен в разных образах и в натуральную величину.