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В детском саду на Велозаводской провели утренники к 8 Марта
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В детском саду на Велозаводской провели утренники к 8 Марта 

Управа Южнопортового района 12 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В корпусе дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 провели утренники, посвященные Международному женскому дню. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети подготовили для мам и бабушек замечательные концерты: выступали с песнями и танцами, стихами и частушками. Также прошел театрализованный показ сказок на радость любимым мамам и бабушкам. Но самые запоминающиеся праздники обязательно включают в себя конкурсы. Мамы и бабушки с большим удовольствием участвовали в них. Совместные игры и конкурсы дарят детям и взрослым живое общение, дух азарта и соревнования, гордость за своих близких, — отметил сотрудник администрации.
Традиционно не обошлось без подарков, которые ребята сделали для мам и бабушек своими руками. (мю)
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