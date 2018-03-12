В детском саду на Велозаводской провели утренники к 8 Марта

В корпусе дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 провели утренники, посвященные Международному женскому дню. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дети подготовили для мам и бабушек замечательные концерты: выступали с песнями и танцами, стихами и частушками. Также прошел театрализованный показ сказок на радость любимым мамам и бабушкам. Но самые запоминающиеся праздники обязательно включают в себя конкурсы. Мамы и бабушки с большим удовольствием участвовали в них. Совместные игры и конкурсы дарят детям и взрослым живое общение, дух азарта и соревнования, гордость за своих близких, — отметил сотрудник администрации.

Традиционно не обошлось без подарков, которые ребята сделали для мам и бабушек своими руками. (мю)