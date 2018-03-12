В Районе Раменки прошел праздничный вечер «Моя любимая мама» для многодетных мам

7 марта в Центре социальной помощи семье и детям «Доверие» активисты партии «Единая Россия» провели праздничный вечер для мам района.

Мероприятие, приуроченное ко дню 8 марта, было организованно совместно с управой района при поддержке депутата муниципального округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова

Накануне 8 марта, партийцы района Раменки пригласили милых женщин, многодетных мам района, и тех, кто воспитывает детей с ограниченными физическими возможностями на праздничный вечер «Моя любимая мама».

Вечер начался со слов поздравления гостей депутатом муниципального округа Проспект Вернадского Владимиром Герасимовым: «Этот весенний праздник посвящен нашим горячо любимым женщинам. Сегодня мы поздравляем мам, бабушек — всех, кто носит гордое имя мама. Пусть вас любят, оберегают, чтобы вы были красивы, мудры, обаятельны и здоровы».

Мам, бабушек приветствовала руководитель Центра социальной помощи семье и детям «Доверие» Татьяна Валерьевна Брауэр. Она поздравила женщин с теплым праздником — женским днем 8 марта. В его словах прозвучали пожелания добра, здоровья, благополучия каждой раменской семье и, конечно же, благодарность мамам и бабушкам за их каждодневный труд, заботу о детях и внуках.

"Каждая мама прилагает максимум усилий для того, чтобы дети достигли успехов, росли здоровыми, счастливыми и стали достойными гражданами своей страны. Хочется всем мамам пожелать света, радости, здоровья!", — обратилась к многодетным мамам с теплыми словами начальник отдела по взаимодействию с населением Милена Борисовна Милевская.

После торжественных слов всем женщинам были вручены весенние букеты цветов и открытки, любезно предоставленные муниципальным депутатом и Московским отделением партии.

Когда все собрались вместе, посидели за чашечкой чая со сладостями, поделились своими вопросами и чаяниями. Каждая мама по-своему творчески талантлива, а вот детям, которые сегодня пришли поздравить своих мам, предстояло продемонстрировать свое мастерство в рукоделии. Изготовить открытку своими руками на мастер-классе для ребят оказалась вполне выполнимая задача, независимо от возраста и мастерства каждый ребенок справился замечательно.

"Праздник получился очень душевным, царила обстановка теплоты и доброты, уходить совсем не хотелось. Мамы в течение вечера общались друг с другом, делились успехами воспитания детей в многодетных семьях, делились вопросами и задачами", — свои впечатления о вечере рассказала член Политсовета МГРО Яна Капитонова.

"Доброта наших милых мам привнесла в атмосферу нашего праздника много тепла и света. Каждая мама ушла с мероприятия с букетом прекрасных цветов и в хорошем праздничном настроении", — поделился впечатлениями о вечере руководитель местного исполкома Денис Флеровский.