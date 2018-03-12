Зомби-фотосессия ребёнка с тортом в виде мозга шокировала интернет

В Сети бурно обсуждают шокирующую фотосессию маленького мальчика, на которой он весь обмазанный «кровью» ест торт, изготовленный в форме человеческого мозга. Пугающие кадры выложила мама малыша Эми Луис в честь первого дня рождения сына по имени Феникс. Пользователи пришли в ужас от такого зрелища и набросились на мать с оскорблениями. Позже в комментарии пришла мама «зомби-малыша» и объяснила, что у неё была веская причина для создания такой фотосессии. Тогда интернет-сообщество разделилось на две половины: одни призывали понять и простить, другие посчитали оправдания неубедительными и рекомендовали специалистами проверить психику родительницы.

Австралийка устроила своему сыну зомби-фотосессию в честь первого дня рождения. Торт в виде мозга и «кровь» на одежде малыша вызвали шквал негодования в Сети На Эми обрушилась буря возмущения. В комментариях писали, что такие фотографии — это «отвратительный», «болезненный» и «оскорбительный» опыт для маленького ребёнка. Женщину удалили из группы мам на Facebook и обвинили в намеренном причинении вреда психическому здоровью малыша. «Я догадывалась, что столкнусь с критикой, но масштаб произошедшего просто потряс меня», — рассказала Эми. После того, как одна женщина написала: «Лучше бы ты потеряла своего ребёнка — тогда ты бы поняла, что при этом чувствует мать», в комментарии пришла мама «зомби-малыша» и рассказала свою душераздирающую историю. Когда Феникс появился на свет, его сердце не билось. Врачи не давали никаких гарантий, что мой сын выживет. Ребёнок даже не плакал, а я с ужасом ждала вердикта докторов. Я думала, что мой малыш уже умер, что я его потеряла, я не могла дышать от страха. А потом произошло невероятное — через 13 минут тишины Феникс вернулся к жизни. Это произошло 31 октября. Я решила, что для ребёнка, который родился полумёртвым и волшебным образом воскрес на Хэллоуин, самым правильным тортом может быть только торт в зомби-тематики. Это были самые кошмарные и бесконечные 13 минут в моей жизни. Но мой мальчик оказался настоящий бойцом. Я назвала его Феникс. Когда я взяла его на руки первый раз, мир вокруг перестал существовать. После объяснений Эми многие комментаторы поменяли своё мнение: «Невозможно осуждать мать, пережившую смерть и воскресение своего ребёнка» «Имя под стать мальчику-бойцу: Феникс — восставший из пепла. Люди, не спешите осуждать других!» «Это всего лишь фотосессия, она для веселья. Мальчики любят зомби, когда этот малыш подрастёт, он оценит креативность своей матери». Однако были и другие мнения: «А я всё равно осуждаю мать, которая позволяет своему ребёнку есть торт с грязной земли». А что думаете вы?