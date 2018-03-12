Слово «мама» убрали с открыток ко Дню матери в Великобритании

В супермаркетах Великобритании начали продавать открытки ко Дню матери, заменив слово «мама» на «ты».

Производители уверяют, что подобные открытки можно подарить всем, в том числе и матерям-трансгендерам, сообщает "Газета.ру"

После замены слова пожелание на открытке выглядит таким образом: «Happy You Day» или «Поздравляю с твоим днем».

Еще одна сеть магазинов предложила выпустить открытки с надписями «Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама» и «Две мамы лучше, чем одна». А в некоторых британских школах праздник переименовали в «День особого человека».

Ранее администрация грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем запретила называть девочек «ученицами». Отмечалось, что нововведение необходимо для того, чтобы не обидеть трансгендеров.