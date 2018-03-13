Послеродовая депрессия: как победить «мамин блюз»

Вы думали, что после рождения малыша будете в полной эйфории парить на крыльях любви к младенцу и одаривать окружающих счастливой улыбкой, а на деле всё совсем наоборот? Не беспокойтесь, вы не одинока. По статистике каждая 10-я молодая мама знает, что такое послеродовая депрессия.

Для начала стоит убедиться, что вы имеете дело именно с ней.

В чём проявляется послеродовая депрессия:

резкие перепады настроения;

плаксивость, раздражительность, тревожность, подавленность;

слабость, упадок сил, апатия;

эмоциональная холодность к близким;

проблемы со сном (бессонница или сонливость);

головные боли;

тахикардия, панические атаки;

отсутствие аппетита или, наоборот, неутолимый голод;

нарушение пищеварения;

кожный зуд, высыпания;

неврозы, навязчивые мысли и навязчивые движения;

отсутствие сексуального влечения.

Конечно, это не совсем естественное состояние для мамы, но не редкое. Причины послеродовой депрессии известны и хорошо изучены. Это:

гормональная перестройка организма на фоне беременности и родов;

физическая истощённость;

тяжёлое течение беременности и родов;

недоедание и недосыпание;

изменения во внешности женщины, связанные с рождением ребёнка;

отсутствие моральной и материальной поддержки молодой маме;

отсутствие частного пространства и личного времени;

вынужденная изоляция, невозможность выйти «в свет»;

обманутые ожидания;

потеря работы;

непростое финансовое положение;

неполная семья;

зрелый возраст мамы.

И вот уже в голове крутятся мысли о том, что «я толстая и страшная, меня никто не любит, муж бросит, ребёнок возненавидит, на работу не вернусь, подруги отвернутся, жизнь кончена». Главная задача самой мамы и её близких — вовремя распознать это состояние и начать борьбу с ним. Ведь чем раньше начнётся лечение от послеродовой депрессии, тем менее продолжительным оно будет.

Как избавиться от послеродовой депрессии?

Чаще напоминать себе о том, что жизнь не может быть кончена, так как наоборот только сейчас в ней появилась главная цель. А ещё о том, что кроха не виноват в болезненном состоянии мамы и всё так же нуждается в её заботе, любви и защите. Ему ведь тоже приходится нелегко: рождение, адаптация в новой и достаточно агрессивной среде, колики, первые детские болезни и прочее делают жизнь младенца не такой уж безоблачной.

Не отказываться от помощи близких. Зачастую мамы (особенно это касается мам первенцев) хотят доказать миру, что полны сил и энергии, способны на многое и сами справятся со всеми проблемами. Однако через пару месяцев силы заканчиваются, а помощи ждать уже не приходится. Поэтому лучше с самого начала не играть в супергероя, позволяя родным участвовать если не в уходе за малышом, то хотя бы в домашних делах.

Заручиться поддержкой мужа, если это возможно. Не скрывать от него своих чувств, говорить о переживаниях и страхах. Мужчинам не свойственно анализировать поведение окружающих и догадываться о том, что случилось и как помочь, — честное признание будет куда более эффективным.

Находить время для себя. Это сложно и порой кажется невозможным, но при поддержке мужа и близких всё реально. Даже 15 минут в ванне с пеной или полчаса с книгой на диване помогут улучшить настроение и самочувствие. Не забывайте и о любимых занятиях: при грамотном подходе можно успешно совмещать общение с малышом и чтение, просмотр фильма, вязание или рисование.

Дарить себе подарки. Покупка нового наряда, косметики или парфюма, посещение салона красоты или спа-салона, букет цветов, связка воздушных шаров, мороженое и вообще любая мелочь, которая принесёт вам радость, — ещё один шаг на пути к выздоровлению.

Вести здоровый образ жизни. То есть по возможности высыпаться (пусть даже урывками, несколько раз по несколько часов, вместе с крохой), больше гулять, заниматься спортом (хотя бы зарядкой по утрам или пробежкой вокруг коляски). Ещё один важный момент — правильное питание молодой мамы. Не нужно сидеть на жёсткой диете, если для этого нет весомых причин. В первый месяц жизни малыша запивать шоколад с орехами апельсиновым соком, конечно, не стоит. Но и отказываться от сахара, мучного, овощей и зелёных фруктов, мяса и молочных продуктов только потому, что «а вдруг начнётся аллергия», вовсе необязательно.

Расширять круг общения. Вероятно, вы будете меньше общаться с подругами, у которых нет детей, — это естественно, ведь они заняты работой и делами и не очень-то хотят разговаривать на родительские темы. Но никто не мешает обзавестись новыми знакомыми из числа тех, которые прогуливаются с колясками рядом с вами. Приятное общение, возможность поделиться мыслями, чувствами и переживаниями с тем, кто тебя понимает, — один из главных методов профилактики депрессии и борьбы с ней.

Не забывать о романтике. Удивительно, но послеродовая депрессия иногда мучает не только мам, но и пап. Поэтому просто необходимо хотя бы раз в неделю оставлять малыша с няней или бабушкой и выбираться куда-то вдвоём. Или хотя бы устраивать романтический ужин с просмотром кино, пока кроха спит. Это не только приятно, но и крайне полезно для укрепления семейных отношений.

Но если послеродовая депрессия затянулась и сильно влияет на здоровье молодой мамы и жизнь её семьи, необходимо обратиться к специалисту. В этом случае поможет общение с психотерапевтом или медикаментозное лечение антидепрессантами, назначенное врачом.