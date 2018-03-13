Юлия Пересильд гордится успехами дочерей 

По словам Юлии Пересильд, обе ее дочери с удовольствием рисуют, мастерят поделки, но что касается физического развития — интересуются абсолютно разными вещами. Если старшей Анне очень нравится танцевать, то младшая — пятилетняя Маша — делает успехи в большом теннисе. «Маша уже давно занимается этим видом спорта и достигла в нем определенных успехов, — улыбаясь, рассказала 7days.ru Юлия. — Аня увлекается бальными танцами. И все равно, несмотря на множество кружков, я стараюсь как можно чаще заниматься чем-то вместе с детьми. Именно поэтому, когда мне предложили привести детей на мастер-класс музея Института русского реалистического искусства, чтобы они расписали красками старое пианино, я с радостью согласилась. Еще и подружек — Марину Александрову и Елизавету Боярскую — с собой привела. Наши дети дружат, и мы давно собирались куда-нибудь выбраться все вместе».