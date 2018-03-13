Могут ли посадить в тюрьму за издевательства над детьми? 

Буквально перед празднованием Международного женского дня суд приговорил к четырём годам лишения свободы кемеровчанку за издевательства над родным сыном. Часто в новостях попадается информация об условном наказании за такие реступления. В каких случаях садят в тюрьму, выясняла корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Яна Мисько
Как объяснила следователь по особо важным поручениям следственного отдела по Кировскому району г. Кемерово СУ СК Яна Мисько, наказание за издевательства над детьми будет всегда. Вплоть до реального лишения свободы, если человек, например, не раскаялся, имеет непогашенную судимость, плохую характеристику и т.д. Но даже если родитель и отделался условным наказанием, семью будут контролировать инспекторы ПДН, чтобы впредь такого не повторилось. Жительницу Кемерова, которая на протяжении нескольких лет издевалась над родным сыном, суд приговорил к четырём годам колонии и компенсации морального вреда ребёнку размером в 100 тыс. руб. Как объясняют в следственном комитете, 27-летняя женщина уже была неоднократно судима. Нерадивая мама воспитывала одна троих детей. Своего сына она била за любой проступок: не хочет делать уроки, попросил купить телефон, рассказал в школе, что его не кормят дома. Родительских прав маму лишили. Сейчас мальчик находится в приёмной семье.
«Предотвратить такие преступления сложно. Особенно если семья не состоит на учёте в ПДН. Однако практика показывает: во время допросов соседи рассказывают, что часто слышали крики ребёнка и плач. Но по каким-то причинам не заявляли в полицию или следственный комитет. Бдительность в этом вопросе много значит. Был в практике случай, когда отец, неоднократно ранее судимый, избивал своего сына. Семья хоть и не состояла на учёте, но, думаю, ранее судимых родителей тоже нужно контролировать и проверять. Ведь даже с виду в благополучной семье ребёнку может быть очень плохо», — говорит Яна Мисько. Недавно суд приговорил к семи годам колонии общего режима кемеровчанку, которая убила своего новорождённого сына. Женщина тоже одна воспитывала троих детей. Младший родился с проблемами со здоровьем, с ним нужно было часто ходить в поликлинику. В день трагедии женщина не могла успокоить плачущего ребёнка и убила его.