Как я научила ребенка спать всю ночь, не просыпаясь: колонка Дианы Ходаковской

Все мы знаем, насколько сон важен, особенно для малыша, ведь именно во сне вырабатывается тот самый гормон роста, который жизненно необходим крохе. Поэтому рейтинг «мамских хотелок» нашего колумниста, ведущей кулинарной рубрики программы «Доброе утро» на Первом канале Дианы Ходаковской возглавляло даже не питание и не справление физиологических нужд, а сон. Начну с того, что полгода назад мой сон расстроился напрочь! Моей дочери Нине сейчас 1 год и 3 месяца. По всей видимости, 9 месяцев после родов я жила на гормонах, которые щедро выделила природа для материнства. По ночам я вставала каждые 1,5-2 часа, чтобы покормить дочь. Я жила в режиме Нины — то есть я спала тогда, когда спала она. И все шло прекрасно, сил хватало на многое. Легкий недосып компенсировался первыми улыбками малышки. Я вспоминаю это время как золотое и самое счастливое.

Но осенью все изменилось. Ночные вставания участились!

Дочка постепенно переползала к нам с мужем в постель. Разумеется, мы боялись шелохнуться, мы не высыпались. Она начала просыпаться все чаще и чаще, хотя по возрасту режим кормления ночью сокращался. Я знаю, что есть такие детки, которые от рождения спят всю ночь, не просыпаясь. Если это ваш случай — знайте, вам очень сильно повезло! А может быть, вы изначально не сделали столько ошибок, сколько сделала я, ориентируясь на стереотип «все как у всех». И «эти все» говорили:

«Да ничего, перерастет», «Наверное, зубки, потерпи», «Может, животик мучает», «Все не спят в этом возрасте, это нормально».

И так по кругу… Полгода я ждала. Стальное терпение, скажу я вам! Бедные мамы тех деток, которые не спят нормально по ночам до 3–4 лет! Только могу выразить сочувствие… так как терпят они зря! Я пошла на крайние меры, как думалось мне тогда (крайними они все же не оказались, получилось на удивление легко!), потому что от частого просыпания я не могла быстро уснуть… То есть получалось, что я не спала совсем ночи напролет. А короткий дневной сон не мог компенсировать усталость.

Это подкосило мое здоровье. Иммунитет упал, я начала часто болеть… А страсти в семье накалялись.

В который раз я убеждаюсь в том, что когда счастлива мама, счастлив не только малыш, но и муж, и близкие. Весь мир улыбается в ответ! С научной точки зрения хронический недостаток сна или неполноценный сон (а спать мы должны 7-9 часов) приводит к очень неприятным последствиям. Увеличивается нагрузка на сердце, изменяется гормональный фон, подавляется психика, замедляется работа мозга и метаболические процессы, появляется нервное возбуждение, нарушаются нейронные связи в коре головного мозга и еще десятки негативных изменений в организме. А самое главное — сильно повышается раздражительность! И если у вас присутствуют иногда мысли из разряда «и свет мне не мил», то надо либо поспать, либо поесть!

Доказано, что 80% агрессии снимаются удовлетворением двух человеческих потребностей — в отдыхе и в питании.

Так вот, скажу я вам честно, жаль, что не могу жить без подвигов! Мне надо было сначала довести себя до ручки, а потом решать проблему. Прочитав много статей о сне, я усвоила, что ребенок способен спать всю ночь сам, начиная с четырех месяцев от рождения! Предстояло обучить этому навыку мою дочь Нину. Также я усвоила, что жесткий режим бодрствования и сна необходим не только детям, но и взрослым. Хотя об этом попозже. Первое, что я сделала, — по рекомендации нашего педиатра позвонила сомнологу Ирине Степановой . Думаю, родители в состоянии и сами сделать все правильно без консультаций, но так как мое душевное равновесие было на пределе, я больше не могла ждать. А на ошибки просто не было сил. Я благодарна Ирине за психологическую поддержку и особенно за то, что она настояла на быстром внедрении программы. Судя по всему, выглядела я и звучала, уже мягко говоря, на пределе! Согласно таблице «сколько сна нужно малышу в сутки», Нине в ее возрасте нужно было 13-14 часов, из которых на ночной сон приходилось 11-12 часов.

Я посмотрела ее график дня и поняла, что ребенок недосыпает. И от этого сильно утомляется и потом плохо спит!

Вот наша с дочерью программа по работе над сном:

Нужно определить количество сна ребенка в часах.

Необходимо наладить строгий режим подъема — не позднее 7 утра. И, соответственно, ранее засыпание — в 20:00.

Приглушаем свет за час до сна, не прыгаем не бегаем, играем в спокойные игры. Конечно, из-за этого сдвинулся весь график по еде у Нины. Это был шаг номер три:

Проследить, чтобы завтрак, обед, полдник, ужин каждый день были в одно и то же время. Также это касалось дневного сна и прогулки.

Вы знаете, удивительно меняется жизнь, когда ты получаешь «режимного» ребенка!

Начинаешь и свой день подстраивать… и нет ни у кого больше сюрпризов. Уровень тревожности в семье падает в разы — попробуйте и вы! Далее мы внедрили:

Ритуалы на засыпание и просыпание.

Теперь это мое самое любимое время общения с дочерью. В 7 утра я говорю доченьке: «Доброе утро!», беру ее на ручки, мы вместе открываем шторы, идем на горшок, чистим зубки, одеваемся, хохочем… И папа часто к нам присоединяется, так как от этого выспавшегося котенка невозможно отойти! А вечером около 19:30 мы идем в ее комнату, надеваем вместе пижаму, раскладываем все игрушки, говорим им «Спокойной ночи!», я читаю Нине книжку и пою ей колыбельную. От этого тепло и хорошо на сердце.

Важно, чтобы ребенок знал каждый ваш последующий шаг — по часам и по длительности.

К своему удивлению, я заметила, что полчаса Ниночка «напитывается» мамой, и сейчас, когда я выхожу из комнаты с фразой: «Спи доченька», она совсем не протестует, а поворачивается на бочок и закрывает глазки, обнимая свою любимую игрушку.

В комнате должна быть полная темнота и тишина.

Именно поэтому мы решили перевезти ее кроватку в детскую комнату из нашей спальни. Важно, чтобы ребенок полюбил свое пространство. В этом вам помогут любимые игрушки. И если есть самая-самая любимая, то пусть ребенок с ней спит. Мы выбрали мягкого небольшого зайчика и установили видеоняню. Так я могу смотреть, как дочь засыпает сама, и контролировать ее ночью.

Важно эти шаги внедрять постепенно, день за днем и повторять неустанно, чтобы у ребенка создались правильные нейронные и причинно-следственные связи.

Хочу еще отдельно вам рассказать про свои ошибки до того, как я узнала, что они таковыми являются…

Укачивание.

Вернувшись с ребенком из роддома, мы с мужем не знали, как сделать так, чтобы Нина перестала плакать и засыпала. В помощь пришла подушка! Наш маленький комок укладывался на коленках под колыбельную и сладко засыпал. Ей было так уютно на пуховой подушке, да и мамино лицо рядышком… Это хороший метод на период так называемого четвертого триместра донашивания. Детки в этом нежном возрасте особенно нуждаются в атмосфере, которая была в утробе матери: покачивание, низкие глухие звуки… До 4-6 месяцев у младенцев нет еще возможности переходить самостоятельно из одной фазы сна в другую, как это делаем мы, взрослые. Наш сон тоже прерывистый, только мы этого не помним, так как хорошо усвоили навык самостоятельного засыпания.

И я хочу вам сказать, что наша прямая ответственность и обязанность родителей — научить этому навыку своих детей!

Вы не думали об этом?! Так вот ошибка номер один — мы укачивали до полного засыпания дочь аж до 1 года и 2 месяцев, когда она уже и на подушке не помещалась! Но тогда это был единственно доступный нам метод.

Соска.

С пустышкой, наверное, не было бы проблем, если бы ребенок не требовал ее криком, когда просыпался, а находил самостоятельно в своей кроватке. Для этого можно положить вашему малышу в кроватку штук пять абсолютно одинаковых сосок. Но у нас это не сработало. Поэтому в 1,2 года мы отучили Нину от соски.

Ночное кормление и водичка.

Я с полной ответственностью заявляю, что была уверена на 100% — ночью моя дочь голодная как волк! Она выпивала по 4 бутылки смеси и около 2 бутылок воды. Вы представляете, какая это огромная нагрузка на органы, в то время, когда они должны отдыхать?! Но я была непреклонна: раз дочь проснулась — значит, она хочет есть или пить!

И вот это новость: в 7 часов вечера ребенок ужинает, пьет на ночь в 8 часов и больше не просит воды до 7 утра, потому что спит как младенец!

Итак, перехожу к ответу на основной вопрос: КАК же мне удалось наладить сон Нины?! За две недели устаканился наш режим и ритуальная часть засыпания. Дочь понимала, что сейчас идет спать в свою комнату… С этого все начиналось. Я делала все, что описала выше, плюс те ошибки, к которым она привыкла! А именно: я ее укачивала, давала водичку, молочко и соску. Да, мне пришлось побегать из спальни в детскую, но я знала свою конечную цель! Первое, что я сделала, начиная программу по внедрению полноценного сна малышки, это стала уменьшать количество молока и воды каждую ночь на 20-30 мл. Через две недели мы убрали соску! С этим вообще не возникло у дочери вопросов, как ни странно, будто бы и не было ее никогда. Осталось самое сложное — подушка! Я понимала, что у Нины это вызовет самый большой протест.

Скажу вам честно, я так боялась убирать подушку, что оттягивала этот день X до последнего!

Сейчас я могу сказать, что самое главное — все хорошо подготовить, четко исполнять инструкции и решиться на тот самый главный день изменений по засыпанию ребенка. Психологически это бывает очень непросто, особенно когда силы на исходе! Как сейчас помню: в 20:00 начинается наш ритуал на засыпание — он отлажен по минутам. Дочь зевала и явно хотела спать. Я спела ей колыбельную без укачивания на подушке, просто держала Нину на руках, затем переложила ее в кроватку и с фразой «Спи доченька» вышла из комнаты с секундомером. Мне надо было выдержать пятиминутный протест ребенка и войти снова в комнату, обнять ее в кроватке и нежно объяснить, что она может сама заснуть (в комнате я могла находиться не более минуты).

Очень важный момент: чтобы с мамой было «в порядке», не надо плакать, трястись, биться в истерике, негодовать. Дети это считывают.

И тут я хочу поблагодарить Ирину, которая мне детально объяснила, что слезы ребенка в данной ситуации — это именно протест, так как для нее ситуация ясна полностью, за исключением укачивания. Ей знакома комната, она понимает, что идет спать, рядом ее игрушки, любимая подушка… все есть. Ее не режут и не убивают! Наверное, эти первые пять минут были самыми сложными для меня, но они того стоят, поверьте! И это можно оценить только после того, как вы начнете снова спокойно спать по ночам.

Я выбрала программу интервалов. Это когда каждый последующий визит в комнату ребенка увеличивается на две минуты.

В Америке это называют sleep training.

Я узнала это уже позже в разговоре с подругой. Она рассказывала, как учила своих троих детей спать. Помню, подруга мне очень аккуратно сказала, мол, в России данный метод не так популярен… И я ее хорошо понимаю, потому что не рассказав правил этого процесса и всей прелюдии, оставить плакать своего любимого ребеночка в кроватке одного… и просто зверски уйти — да никогда в жизни на это не решится ни одна любящая мать. Но дети на редкость быстро обучаемы и очень вдумчивы! В итоге я заходила в комнату к Нине всего три раза и наблюдала за ней в перерывах по видеоняне. После моего второго визита ребенок встал в кроватке, насупился (прям видно было, как она шевелит извилинами «что-то от нее явно хотят!»). Прошло девять минут, я зашла в третий раз. Мягко говорила с ней, объясняла, как она может лечь на подушечку, закрыть глазки и постарается заснуть сама, говорила, что мама рядом и что ее очень-очень любит… ВСЕ!

Чудо случилось в 20:35 — Нина уснула и спала до 7 утра!

Она просыпалась ночью по 30 секунд между фазами сна, как и раньше (я за ней наблюдала по видеоняне). Но программой предусмотрено не входить в комнату в течение пяти минут от момента просыпания. И снова чудеса, ребенок покрутился-покрутился и снова заснул! Из этого я сделала еще один вывод: Я ПРОСТО МЕШАЛА СВОЕЙ ДОЧЕРИ СПАТЬ! Не нужно подбегать к кроватке на каждое кряхтение, дайте шанс ребенку научиться засыпать без вашей помощи. Ну а что касается моего сна, он наладился не очень скоро… можно сказать, что я все еще в процессе. Из-за нервного напряжения от частых просыпаний появилась бессонница. Иногда я засыпала ненадолго, но сон был очень поверхностным. Я подумала, что ничем не отличаюсь от ребенка, поэтому ввела себе тоже строгий режим сна и бодрствования, ритуалы и валерьяночку.

Теперь я ложусь спать в 21 час, а встаю в 6 утра каждый день. После ужина в руки не беру телефон, не смотрю фильмы и не читаю книги.

Укладываю Нину, приглушаю свет в доме и выхожу гулять на улицу. Так как себя заново приходится учить навыку засыпания, мне помогает легкий гипноз для сна или медитация. Думаю, еще пара недель — и буду спать как младенец, чего и вам я желаю от всей души! Фото: личный архив Дианы Ходаковской, Instagram@diana.khodakovskaya