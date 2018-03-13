Ребенок рисует черным цветом: когда это норма, а когда бить тревогу

Детский и семейный психолог Ирэна Похомова рассказала «Летидору» о том, в каких случаях черные детские рисунки — это нормально, а когда следует обратиться к специалисту.

Ирэна Похомова

Звонит мне одна мама и с ужасом в голосе говорит: «Ирэна, с моим сыном происходит что-то страшное! Он все рисует только в черном цвете. Я уже убрала эту краску и предлагаю только яркие, а он требует только черную. Что с ним?»

«А сколько ребенку?» — спрашиваю я.

«Да три годика», — отвечает мама.

Ну что же, дети довольно часто используют для рисования черный цвет. А причины могут быть разными — и далеко не всегда нужно срочно принимать меры!

Первое и очень важное

Если ребенок пару–тройку раз нарисовал все в темном цвете, то это не повод для беспокойства в любом возрасте малыша.

Начинать присматриваться (но еще не беспокоиться) стоит, если малыш рисует только черным не менее трех месяцев подряд.

Многое зависит от возраста ребенка!

Давайте разбираться по порядку.

До пяти лет Дети младшего дошкольного возраста часто рисуют черным или каким-то темным цветом. И это вовсе не потому, что вся жизнь представляется в черных красках, и малышу очень плохо. Причина в другом — черную краску лучше видно на белом листе. Вот и все.

И нет никаких потайных ходов и глубоких травм. Так выразительнее.

Так ребенку лучше видно, что он нарисовал.

Поэтому черную краску не убираем из коробки малыша, а предлагаем ее наравне с остальными. Через какое-то время, когда малыш насытится черным, он сам начнет переходить на другие цвета.

Родители тоже могут рисовать с ребенком черным цветом. Тогда насыщение произойдет быстрее. При этом можно добавить еще один интересный способ рисования для малыша — на черном листе белым цветом.

От пяти до восьми лет В этом возрасте дети тоже могут брать черную краску, чтобы лучше выразить то, что они хотят нарисовать. Но бывают и другие случаи…

Маша рисовала черным довольно долгое время. По словам мамы, месяца четыре точно. При этом она рисовала именно этим цветом осознанно и сосредоточенно. И это была не абстракция какая-то, а конкретная задумка.

Я пригласила девочку к себе в кабинет. После небольшой беседы я предложила Маше порисовать красками. Она с удовольствием согласилась. Из всего спектра красок Маша выбрала черный. Она начала рисовать и рассказывать, что она рисует. А я стала спрашивать, как чувствует себя каждый герой на ее картинке. Всем персонажам было грустно.

«А в чем причина их грусти?» — спросила я.

«У них мама постоянно работает, а им хотелось бы быть с ней постоянно», — ответила с печалью Маша.

Конечно, дальше уже была работа с мамой.

Через неделю после консультации мама мне сообщила, что Маша стала рисовать желтым.

Причин такого печального взгляда на мир может быть много: папа слишком строгий, в садик не люблю ходить, сладкого мало дают и прочее.

Важно, что не все дети после таких событий и при таком способе воспитания начинают смотреть на мир печально. Почему? Потому что так часто делают дети, которые:

• не могут найти другого способа, как донести маме о своих переживаниях;

• не могут открыто выразить свои эмоции и чувства в силу закрытого темперамента.

И хорошо, что они нашли хотя бы такой способ для выплескивания того, что наболело! Просто нужно вовремя забить тревогу, разобраться в причинах состояния ребенка и помочь ему.

От восьми лет и старше

В этом возрасте рисование черным цветом происходит уже осознанно. И вот по каким причинам.

Черный цвет — техника рисования

Петя рисовал черным все, что видел: одноклассников, солнечную погоду за окном, виляющего хвостом пса. Все, что было вокруг него. При этом его картины вовсе не казались печальными.

У учителей в школе это вызывало огромное беспокойство, они даже думали, а не нужен ли мальчику психиатр.

На самом деле в ситуации Пети — это просто техника такая, что-то вроде гравюры, которую выбрал мальчик. И беспокоиться тут вообще не о чем. Единственная рекомендация родителям Пети — отправить его на курсы по рисованию, чтобы усовершенствовать и развить его способности.

Черный цвет — способ выплеснуть свою боль

Мама Вадика пришла ко мне на консультацию с рисунками сына. «Он везде рисует черным! И везде все либо плачут, либо дерутся, либо еще что-нибудь!» — в отчаянии сказала женщина.

Я стала подробно расспрашивать маму про жизнь ее сына и про отношения с ним. Выяснилось, что у сына сложные отношения с одноклассниками. Это и явилось причиной черных рисунков.

Мальчик через рисование черным цветом пытался выразить свою боль и разочарование. Выплеснуть свою горечь.

В силу разных причин он не готов был сделать это открыто.

И теперь одна из задач мамы — обсудить с Вадиком ситуацию с одноклассниками, помочь ему выговорить все это словами и, конечно, вместе найти выход.

Выводы

Причин выбора черного цвета ребенком может быть много.

Присмотреться внимательнее и бить тревогу стоит, если ребенок рисует черным длительное время.

Применение черного цвета взаимосвязано с возрастом малыша.

Нельзя навязывать ребенку другие цвета и/или не давать черный цвет вообще.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!