Как научить ребенка мыслить нестандартно

Критическое мышление — один из важных навыков, который пригодится детям в будущем. Так считает президент независимого американского института «Семья и работа», автор более сорока книг, в том числе «Я сам! Или как мотивировать ребенка на успех» (издана на русском в 2010 году), и мать двоих детей Эллен Галински.

Чтобы выжить в постоянно меняющемся мире и чувствовать себя успешным, ребенок должен уметь гораздо больше, чем зазубривать факты, а потом повторять их в нужный момент. Он должен быть мыслителем, который разберется в новой информации, проанализирует ее, научится сравнивать и противопоставлять факты, делать выводы и подкреплять свою позицию аргументами. Как же научить ребенка мыслить критически и таким образом дать ему ключ, который поможет открыть ему во взрослой жизни множество дверей?

На самом деле здесь нет какой-то единственно верной дороги, выбрав которую, вы совершенно точно научите малыша этому умению. Однако определенный фундамент заложить можно и нужно.

Свобода мыслей и действий приведет к тому, что ребенок постепенно приобретет навык решения проблем. Во-первых, постарайтесь время от времени задавать ребенку открытые вопросы (на которые нельзя ответить «да» или «нет»), таким образом подталкивая его к размышлению. Позвольте ему фантазировать, экспериментировать и самостоятельно узнавать природу вещей, самому устанавливать причинно-следственные связи.

Во-вторых, обеспечьте возможность для игры с разными предметами. Открывая для себя, как работает эта или другая вещь, ребенок развивает мышление. Что произойдет, если снова и снова бросать со стола ложку? Что будет, если одновременно пустить с горки два шарика разного размера? Что случится, если в наполненную водой чашку положить яблоко? Опыты, которые ребенок проводит в дошкольном детстве, и знания, которые он приобретает, научат его мыслить абстрактно.

Поэтому если малыш молчит, спокойно ждите, досчитайте про себя до ста двадцати, а уже потом задавайте наводящий на ответ вопрос. В-третьих, задавая открытые вопросы и не получая мгновенного ответа, не торопитесь вмешиваться. И тем более отвечать за ребенка. Умейте держать паузу. Малыш должен понять, что не все решения приходят сразу, и на обдумывание нередко уходит много времени.

Старайтесь не отвечать за ребенка, так как в следующий раз он будет держать паузу лишь с одной целью — услышать правильный ответ от вас.

В-четвертых, уважайте мнение ребенка. Вне зависимости от того, получили вы правильный или ложный ответ на вопрос, вам следует принять его. А еще лучше поинтересоваться: «Расскажи, почему ты так думаешь», «Как ты считаешь, мы могли бы найти еще информацию для решения этой проблемы?», «Есть ли еще способы справиться с задачей?»

«Если ты сделаешь сейчас вот это, что произойдет потом?» или «Давай предскажем, что произойдет дальше». В-пятых, помогайте ребенку формировать гипотезы. Момент формирования гипотезы в процессе игры важен для развития навыка критического мышления. Спросите у ребенка:

В-шестых, поощряйте неожиданные и необычные ответы. Позволяя детям думать по-другому, не так, как принято, вы даете им прекрасную возможность развивать творческий навык решения проблем.

Важно дать малышу понять, что вы рядом и поддержите его в случае ошибки. Конечно, вы обязательно столкнетесь с ситуациями, когда вам надо будет вмешаться в процесс принятия решения, где-то подсказать, помочь сделать верный выбор. Но не следует делать это слишком часто.

Но иногда вмешиваться в процесс принятия решения бывает полезно. Правда, только в том случае, если вы делаете это правильно: объясняете ребенку ход своих мыслей, рассказываете, что натолкнуло вас на ответ. В это время вы вербализируете собственный процесс критического мышления и так учите ребенка этому навыку на своем примере.