Ещё
В Оренбурге отец-алкоголик избивал и не кормил свою 11-летнюю дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбурге отец-алкоголик избивал и не кормил свою 11-летнюю дочь 

АиФ-Оренбург 13 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбуржцу грозит до трех лет лишения свободы за неисполнение родительских обязанностей, сообщает УМВД региона.
Из-за нерадивого 36-летнего отца его дочь боялась возвращаться домой. Тревогу забили учителя школы, которые обратились в полицию. В ходе проверки правоохранители выяснили, что пьяный подозреваемый постоянно избивал своего 11-летнего ребенка. Последние три месяца школьница плохо питалась и не получала нужный уход. Мама девочки умерла в 2012 году. Несмотря на все это, юная оренбурженка хорошо учится.
Сейчас школьница отдана под временную опеку в другую семью.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге сотрудница «Т Плюс» победительница в номинации «Женщина мать» Владимир Путин: в 2016 году в школах страны создадут почти 190 тысяч мест Ужин на скорую руку. Рецепт быстрого пирога-венка с ветчиной и сыром
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение