В Оренбурге отец-алкоголик избивал и не кормил свою 11-летнюю дочь

Оренбуржцу грозит до трех лет лишения свободы за неисполнение родительских обязанностей, сообщает УМВД региона.

Из-за нерадивого 36-летнего отца его дочь боялась возвращаться домой. Тревогу забили учителя школы, которые обратились в полицию. В ходе проверки правоохранители выяснили, что пьяный подозреваемый постоянно избивал своего 11-летнего ребенка. Последние три месяца школьница плохо питалась и не получала нужный уход. Мама девочки умерла в 2012 году. Несмотря на все это, юная оренбурженка хорошо учится.

Сейчас школьница отдана под временную опеку в другую семью.