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Кайли Дженнер проговорилась, сколько набрала за время беременности
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Кайли Дженнер проговорилась, сколько набрала за время беременности 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Кайли Дженнер 1 февраля стала мамой очаровательной девочки Сторми. Поклонников девушки интересовал вопрос: сколько же она набрала за время беременности. Они регулярно спрашивали об этом Кайли, но она предпочитала игнорировать эти вопросы. Но несколько часов назад Дженнер ответила одному из подсписчиков. Кайли сообщила, что за девять месяцев прибавила 18 килограммов. Но почти сразу же молодая мама удалила свой ответ. В своих интервью Кайли рассказывала, что во время беременности она не отказывала себе в еде, в том числе и вредной. Она ела бургеры и пончики. Видимо, все это и отразилось на ее форме. Теперь поклонников мучает другой вопрос: как Кайли будет сбрасывать лишнее и поделится ли своими секретами похудения с ними. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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