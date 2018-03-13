Бекхэмы отдыхают в деревне, и это очень мило

Бруклин Бекхэм (19) приехал в Англию, чтобы провести время с семьей и поздравить маму с Днём матери, а бабушку — с днем рождения.

Отмечать праздники вся большая семья отправилась за город. Вчера Бруклин поделился фотографией, где они с младшей сестрой Харпер (6) стоят в луже, Виктория Бекхэм (43) выложила селфи с детьми, а Дэвид (42) фото всей семьи перед праздничным ланчем.

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А позже Бекхэм поделилась с подписчиками фотографией праздничного торта, на котором красовались фигурки всех членов семьи из мастики.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bekhemy-otdyhayut-v-derevne-i-eto-ochen-milo/